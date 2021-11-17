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Зірка фільму «Малефісента» Ель Фаннінг з'явилася на гламурній церемонії топлес

7:36 17 листопада 2021
Ель Фаннінг

У Лос-Анджелесі відбулася шоста церемонія вручення премії InStyle Awards, на якій нагороджують найстильніших знаменитостей, а також тих, хто зробив значний внесок в індустрію моди та краси.

Найнезвичайнішим вбранням відзначилася 23-річна зірка фільму «Малефісента» («Чаклунка») та серіалу «Велика» Ель Фаннінг, молодша сестра актриси Дакоти Фаннінг. Ель прийняла сміливе рішення, з'явившись топлес — у чорній спідниці та одному лише гігантському золотому ланцюгу з великими стразами прямо на голе тіло.

Фотографіями з заходу Фаннінг поділилася в Instagram. «Приголомшливо!», «Завжди має вигляд принцеси», — писали фанати у коментарях. А дехто цікавився — чи не надто важко носити таку прикрасу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Брітні Спірс знялася абсолютно голою, радіючи позбавленню від батьківської опіки.

Фото Instagram

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