Брітні Спірс закликала посадити своїх батьків до в'язниці та заявила, що хоче ще одну дитину

39-річна американська співачка Брітні Спірс, яка випила напередодні перший за 13 років келих з шампанським на честь позбавлення багаторічного опікунства, яке практично повністю контролювало її життя, закликала посадити до в'язниці її батьків. Брітні записала відео для Instagram, в якому заявила, що її батько Джеймі та мати Лінн, яка «відвідує церков» заслуговують на те, щоб опинитися за ґратами через принизливе поводження з дочкою. У червні Спірс уже закликала відправити до в'язниці її батька, який зловживав опікунством з метою наживи та не дозволяв Брітні розпоряджатися її власним життям. Публічні претензії до матері Брітні висловила вперше.

Стало відомо, що Брітні вважає, що саме Лінн належить ідея опікунства, оскільки «батько недостатньо розумний, щоб до такого додуматися». І що вони разом «зруйнували її життя». Нещодавно Лінн прилетіла до Лос-Анджелеса зі штату Луїзіана, щоб спробувати налагодити стосунки з дочкою, але та відмовилася з нею зустрічатися і не пустила до будинку.

Брітні раніше також звинувачувала свою молодшу сестру Джеймі Лінн у тому, що всі ці роки та не надавала їй жодної підтримки у битві проти опікунства.

Спірс також погрозила, що піде на шляху Меган Маркл і відкриє всю правду про свою сім'ю в інтерв'ю Опре Вінфрі.

Зірка, яка стала сама собі господинею, також повідомила, що хоче завести ще одну дитину — чого раніше їй не дозволяв батько-опікун. Співачка сподівається, що цього разу в неї буде дівчинка. У Брітні, якій у грудні виповниться 40 років, є двоє синів — 15-річний Джейден Джеймс та 16-річний Шон Престон від шлюбу з танцівником та репером Кевіном Федерлайном. Нещодавно співачка оголосила про заручини із 27-річним Семом Асгарі.

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