«Ніколи не складаю пісні до столу»: Олег Винник розповів, як народжуються його хіти

Популярний артист Олег Винник, який розповів про важливі зміни у його житті, розкрив секрет популярності своїх хітів, поділився рецептом створення музики.

За словами виконавця, кожною своєю новою піснею він звик спочатку ділитися з близьким оточенням.

«Для мене важливим є не позитивний відгук людини, а правда — об'єктивна, конструктивна, професійна. Слава Богу, серед моїх близьких є люди різного віку та статі, тож можна почути всякі думки. Але у 99% випадків усім подобається. Слова нових пісень зазвичай записую в нотатки мобільного телефону. Вони можуть накопичуватися роками, і так за фразами складається текст. Буває, нарис треку лежить кілька років, а потім я випадково знаходжу його та дописую. Але ніколи не складаю пісні до столу. Якщо трек готовий, мені хочеться показати його», — розповів Олег Винник в інтерв'ю виданню «Телескоп».

Улюбленець публіки зізнався, що сам полюбляє слухати пісні в стилі рок, а особливо, якщо артисти вносять у них нотки поп-музики, психоделіки, готики.

«Люблю готичну музику, але не всю, не містично чорну. А ще — оркестрові речі, як Тіль Ліндеманн. Пам'ятаю, одного разу у відпустці вдягнув уночі на пляжі навушники, увімкнув Rammstein і просто розчинився. Це настільки правильна музика, стільки переживань у ній можна знайти. Відразу згадую заняття в училищі культури, коли викладач музлітератури ставив нам платівку, ми слухали, а здавалося, ніби фільм дивимося чи читаємо книгу. Також люблю Muse: так, це психоделіка, але вона слухається у всьому світі. І Imagine Dragons — настільки широкопрофільні, можуть зробити все, що завгодно. До речі, я не маю в телефоні музики. Мало часу на неї та й після концертів вухам потрібно 8 годин, щоб відпочити від інейрів. Такий ось швець без чобіт», — зізнався артист.

Наразі Олег Винник готується до сольних концертів у Києві у Палаці «Україна». Але не всім шанувальникам пощастило насолодитися його шоу в рамках туру «Безумная любовь». Через карантин у низці міст виступи перенесено.

Нагадаємо, Олег Винник є суддею шоу «Маска». На проекті у артиста з'явилася нова подруга.

Фото Instagram.com/olegg.vynnyk

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