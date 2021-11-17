Визнаний «найсексуальнішим у світі» Пол Радд назвав актора, за якого проголосувала б його дружина

52-річний американський актор, комік, сценарист і продюсер Пол Радд, якого журнал People тиждень тому визнав «найсексуальнішим чоловіком у світі», заявив, що його 53-річна дружина Джуді Йегер проголосувала б за іншого чоловіка, якби проводилося опитування, кого вважають найсексуальнішим. Як розповів зірка фільмів «Людина-мураха», «Сорокалітній незайманий» та «Мисливці за привидами: Спадкоємці» виданню Extra, Джуді обрала б 57-річного актора Кіану Рівза. Пол пожартував, що й сам проголосував би за Кіану.

Радд і продюсер Йегер одружені з 2003 року. У них є двоє дітей — 17-річний син Джек та 12-річна дочка Дербі.

Раніше Пол розповідав, що його дружина була приголомшена, коли дізналася про його новий титул. «Але, знаєте, сприйняла це дуже мило. Після деякого хихикання та шоку вона сказала: „О, вони все зрозуміли правильно“… Ймовірно, вона говорила неправду, але що вона могла сказати?», — розповів актор.

Кіану Рівз ще жодного разу не очолював список найсексуальніших чоловіків від People. Найближче до цього він підійшов у 1994 році, коли потрапив до фіналістів разом з Г'ю Грантом і Джимом Керрі. Проте на той раз видання не визначило переможця.

Кіану Рівз

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