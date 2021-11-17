На похорон витратили більше, ніж отримали у спадок: відкрилася правда про «незліченні багатства» Джигарханяна

Армен Джигарханян, у річницю смерті якого на його могилі встановили пам'ятник в образі Сократа, практично нічого не залишив родичам, хоча багато хто вважав спадок «нечуваним».

Як пише «СтарХіт», пасинок актора Степан Джигарханян дізнався про спадщину через півроку після смерті Джигарханяна і подав заяву нотаріусу, який вже й запитував відомості щодо фінансів Армена Борисовича.

У актора виявилося п'ять рахунків: на одному дві тисячі рублів, на іншому — кілька пенсій, решта порожніх. З нерухомості — однокімнатна квартира за МКАД.

«Вся процедура похорону, демонтажу пам'ятника, витрати на його встановлення… Усі ці процедури виявилися за вартістю більше, ніж сама спадщина» , — сказав Степан Джигарханян, який вважає, що у такому фінансовому становищі актора винна його остання дружина Віталіна Цимбалюк-Романовська.

«Я не випадково сказав про чотири обнулені рахунки. Армен Борисович „злив“ Віталіну у найвигідніший для неї момент. Після цього його здоров'я почало різко погіршуватися, всі ці 18 госпіталізацій, приватні клініки, доктори, пам'ятники та похорони… Вона б залишилася без усього і зараз би плакалася» , — розповів він у ефірі шоу «Пусть говорят».

А його мати Тетяна Власова заявила, що через Віталіну Армен Джигарханян був змушений продати половину квартири у центрі Москви ресторатору Растєгіну, який дозволив йому жити в ній аж до смерті. Власова вважає, що таке право є і у неї, але хоче через суд повернути собі нерухомість.

Нагадаємо, що Віталіна Цимбалюк-Романовська не пішла на цвинтар на відкриття пам'ятника принципово, оскільки «там були присутні люди, які зламали Армену Борисовичу життя».

Фото зі сторінки Степана Джигарханяна у соціальних мережах.

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