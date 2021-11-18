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Чутки про роман міцнішають: комік Піт Девідсон відзначив свій день народження з Кім Кардаш’ян та її матір'ю

10:01 18 листопада 2021
Кім Кардаш'ян, Піт Девідсон, Кріс Дженнер

Чутки про роман американського коміка Піта Девідсона та 41-річної моделі, телезірки та бізнеследі Кім Кардаш'ян, яких уже кілька разів бачили на побаченнях, різко посилилися.

62-річний репер Флейвор Флейв, який вважає Піта своїм «названим сином», опублікував у Instagram фото з вечірки на честь 28-річчя Девідсона. На ньому разом із репером та коміком позують Кім та її мати Кріс Дженнер. Піт, що сидить, привалившись до ніг Кім, сама Кардаш'ян та її мати зображені в однакових піжамах. Тож знімки виглядають по-сімейному інтимно. Є інформація, що вечірка проходила в особняку Кріс Дженнер.

Джерело видання People стверджує, що Піт та Кім «зустрічаються і насолоджуються цим».

Раніше «ФАКТИ» писали, що Каньє Вест, з яким Кім оформляє розлучення, зустрічається з 22-річною моделлю.

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