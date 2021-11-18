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Лілія Ребрик у сукні вище колін порадувала українців у морозний день: «Сяє як Сонечко»

10:15 18 листопада 2021
Ребрик

Популярна телеведуча Лілія Ребрик, яка навіть вдома любить красиво й стильно одягатися, вирішила порадувати українців, що «замерзають», новим яскравим виглядом.

Актриса опублікувала в Instagram кадр зі зйомок програми «Ранок з Україною», на якому вона зовсім не в зимовому вбранні — у короткій бежевій сукні-піджаку та модних сережках.

Ймовірно, таким чином Лілія вирішила показати мешканцям різних регіонів країни, що не скрізь мінусова температура, і є місця, де світить лагідне сонце.

«Що там у вас і погодою сьогодні? Вранці у Києві було мінус 6. А у вас? Усім гарного дня!» — побажала Ребрик.

У відповідь шанувальники написали телеведучій велику кількість коментарів та побажань.

Першою не витримала відома актриса Ольга Сумська.

«Люблю цю зачіску … Красуня!» — написала вона.

Ще теплішими були коментарі інших фоловерів Лілії: «Шикарна блондинка», «Красуня», «Розкішна дівчина в розкішній сукні», «Неймовірно чарівна красуня», «Справжня вродлива жінка», «Сяєш як сонечко».

Крім того, читачі блогу актриси розпочали писати про те, де зараз якась температура. Внаслідок спілкування багатьом, ймовірно, стало набагато тепліше перед настанням нічних холодів.

Нещодавно Лілія Ребрик розповіла, як приховувала від рідних свою участь у проєкті «Маска» та як її мало не розсекретили.

Фото Instagram/liliia.rebrik

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