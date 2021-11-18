Стрибки на сцені без штанів: Лоліта Мілявська відзначила 58-річчя незвичайним концертом

Російська співачка українського походження Лоліта Мілявська, яка останнім часом помітно погарнішала, днями відзначила своє 58-річчя.

Концерт колишньої львів'янки, чиє прізвище внесено до бази «Миротворець», пройшов 14 листопада у залі «Жовтневий» у Санкт-Петербурзі.

Журналіст Фелікс Гозданов опублікував кілька відео з виступу зірки.

Епатажна виконавиця з'явилася на сцені в ефектному вбранні, яке дозволило їй демонструвати розкішні стрункі ноги, прикриваючись лише чорною вільною тунікою.

Іменинниця виконала не лише перевірені часом хіти, а й абсолютно нові пісні. Глядачі, за словами блогера, прийняли артистку на ура.

На пізній автограф-сесії шанувальники не забули привітати Мілявську з днем народження, та побажали творчих успіхів.

«Спасибі за любов! Ваша ***** (божевільна — прим. ред.) залишається ***** (божевільна — прим. ред.)», — дозволила собі трохи нецензурщини втомлена, але щаслива Лоліта.

Після заходу співачка спішно вирушила на залізничний вокзал. Втім, і там кільком фанатам встигла залишити автографи.

Нагадаємо, нещодавно співачка сильно схудла, і тепер захоплює своїм виглядом численних шанувальників. Це сталося невдовзі після її розлучення з молодим чоловіком, тренером зі сквошу Дмитром Івановим.

Зараз артистка не сумує, стверджуючи, що знову щаслива в коханні, але цього разу ні про яке весілля навіть не йдеться. Співачка ясно дала зрозуміти, що більше не збирається пов'язувати своє життя ні з яким чоловіком та ділити один дах.

447

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter