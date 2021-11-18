Оля Полякова вирішила «позмагатися» з доньками красою: що з цього вийшло

Популярна співачка Оля Полякова, яка нещодавно повернулася в Україну з відпочинку на Мальдівах, не втрачає нагоди показати свою красу, на яку витрачає велику кількість часу та грошей.

Так, на сторінці в Instagram «Королева ночі» опублікувала кілька знімків з відпочинку, на яких показала себе кохану та двох доньок — Машу та Алісу.

Сама артистка постала в смарагдовому бікіні, крислатому капелюсі та темних окулярах, ефектно притулившись до дерев'яної опори.

До тієї ж опори (або стовбура пальми) притулилася і 16-річна Маша, на якій був цілісний купальник з анімалістичним принтом та довгими рукавами.

На відміну від старшої, 10-річна Аліса присіла на причалі на тлі моря і пильно дивилася в об'єктив смартфона. На ній — чорні велосипедки та футболка з принтом.

У пості Оля Полякова запропонувала своїм передплатникам обрати найкрасивішу з них.

«Ну хто кращий?» — запитала вона.

Частина фоловерів не змогли вибрати найкращу та відзначили, що всі троє — просто красуні. І все-таки дуже багато шанувальників Олі віддали перевагу Алісі, яка сама себе часто називає «Бомж Валерчик».

Ймовірно, вони вирішили підіграти Поляковій, яка, напевно, розраховувала, що більшість компліментів дістанеться їй. Втім, вона матиме можливість проявити себе на сцені різних шоу.

До речі, з сімейством Полякової на Мальдівах стався курйоз — через проблеми з транспортом вони не встигли на літак.

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