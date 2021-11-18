Вищий мами: Тіна Кароль показала дорослого сина у його тринадцятиліття

Співачка Тіна Кароль із Грузії, де виступила на шоу «Танці із зірками», відлетіла до Великобританії. Вона викроїла час у своєму щільному графіку, щоб особисто привітати коханого сина, який живе та навчається у Лондоні із семи років, з днем народження. 18 листопада Веніаміну виповнюється 13 років.

Тіна показала фото з іменинником на тлі будинку у Британії. Веня помітно подорослішав, він уже вищий за зіркову матір. Співачка підготувала синові сюрприз — на її футболці написано «MY BOSS VEN» (Бій бос-Веня). Як відомо, у Британії Веніаміна називають Вен.

«Я вся для тебе. З днем народження, моє щастя», — написала Тіна під фото в Інстаграм.

Раніше Тіна Кароль розповідала в інтерв'ю, що Веніамін — єдиний коханий у її житті. Але Тіна не відкидає, що може знову піти під вінець. Нещодавно вона навіть натякнула на швидке заміжжя. Також Тіна мріє про доньку. Під час поїздки до Казахстану співачка назвала її ім'я.

Фото Instagram.com/tina_karol

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