Анна Трінчер після заяви про розрив стосунків виходить заміж за скандального блогера

Відома акторка та блогер Анна Трінчер після заяви про розрив стосунків зі скандальним блогером Олександром Волошиним, який нібито не хотів стосунків, здивувала несподіваною новиною. Вона виходить заміж! Виявляється, Олександр зробив їй пропозицію ще наприкінці жовтня. Після чого щасливі наречений і наречена вирушили на Занзібар, де встигли відпочити та зняти романтичний кліп.

24-річний Олександр влаштував для Анни баййк-шоу на паркуванні торгового центру. Близько 40 байкерів створили коридор, яким останнім проїхався Сашко. Він ефектно з'явився з величезним букетом червоних троянд, дрон спустив йому в руки коробочку з обручкою від Cartier.

«Анно Трінчер, скажіть мені, будь ласка, ви будете моєю дружиною?» , — опустившись на коліно, звернувся Олександр до коханої. Анна в цей момент не змогла стримати емоцій і розплакалася. Вона не сказала, а прокричала: «ДАААА!». У цей час небо вибухнуло феєрверками і з'явилася Jerry Heil з оркестром.

«Я не знаю, що я таке божевільне зробила в минулому житті, що у 20 років мене Господь нагородив прекрасними друзями, командою, сім'єю та найкращим чоловіком у світі! Дякую тобі за все! Дякую за те, що ти мені показав, що таке кохання» , — Прокоментувала Трінчер.

Анна та Олександр планують зіграти весілля влітку 2022 року. Воно точно не буде скромним. Молодята планують запросити багато зіркових гостей, зробити свято яскравим, кринжевим.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр не гребують будь-якими приводами заради хайпу. Вони влаштовують постановні відео, Анна показує у Мережі свої істерики. Нещодавно Волошина було жорстко затримано поліцією за порушення правил дорожнього руху.

Раніше він втрапив у скандал із телефоном, який спочатку подарував нібито випадковій перехожій дівчинці, а потім відібрав його.

Фото Instagram.com/annatrincher_official

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