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Захотів підзаробити? Онук Пугачової проведе в Москві «бал сатани»

14:40 18 листопада 2021
Орбакайте та Байсаров

Син Крістіни Орбакайте та онук Алли Пугачової Дені Байсаров, чиє фото з гарною дівчиною нещодавно обговорювали в мережі, вирішив влаштувати у центрі Москви «бал сатани».

У своєму Instagram він анонсував незвичайну вечірку Temple of Hedonism (Храм гедонізму).

Він виступив організатором балу та й сам візьме в ньому участь, пише «Радіо КП».

Концептуальна вечірка відбудеться 20 листопада у старовинному особняку Леман у Москві на Патріарших ставках.

Судячи з анонсу та озвученого дрес-коду, бал нагадуватиме старовинні збори масонів та інших прихильників окультизму.

«Для вас буде відкрито таємні кімнати, де вас зустрінуть містичні мешканці особняка. Ви зможете поринути в атмосферу таємних спільнот, взаємодіючи з нашими акторами та декором, а після вас чекає незабутнє AFTERPARTY до ранку», — пише Байсаров.

Захід буде не з дешевих. Квитки стартують від 15 тисяч рублів. Вхід у VIP-ложу коштуватиме 30 тисяч рублів.

Є ще й дрес-код — вечірнє вбрання у готичному стилі.

У сторіс Байсаров пропонує ставити йому запитання, присвячені заходу, — пояснює дрес-код та інші нюанси.

Родзинкою програми буде «імерсивна вистава» — її розробили разом з заслуженим міжнародним театром, а занурюватимуться гості заходу у фантасмагоричну суміш «Широко закритих очей» Стенлі Кубріка та серіалу «Американська історія жахів».

Схоже, сину Крістіни Орбакайте набридло брати гроші у родичів, і він вирішив спробувати заробляти сам.

Нагадаємо, нещодавно Дені Байсаров постраждав від малолітнього хакера, який зламав його акаунт та вимагав грошей.

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