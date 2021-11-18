Червона вишивка та об'ємний вінок: «Міс Україна» Олександра Яремчук показала вбрання для конкурсу «Міс світу»

Володарка титулу «Міс Україна-2021» Олександра Яремчук, яка отримала корону вартістю три мільйони доларів, показала вбрання, в якому вона буде хизуватися на конкурсі «Міс Світу» в Пуерто-Ріко. Фото з'явилися на Телеграм-каналі «Культурная прачечная».

Це сукні для конкурсу національних костюмів та для фінального виходу. Вбрання розробляли українські дизайнери.

Леся Патока попрацювала над образом для конкурсу національних костюмів. Вона створила біле плаття із червоною вишивкою, доповнила образ сучасним об'ємним вінком.

Над другим вбранням працювала Катерина Лукашин. У фінальному виході Олександра Яремчук хизуватиметься в пишній фіолетовій сукні, що переливається, та відкриває стрункі ніжки красуні. Сукня декорована пір'ям, сіткою та камінням.

Нагадаємо, Олександра Яремчук дуже переживала, чи зможе вона потрапити на конкурс «Міс світу», оскільки виникли проблеми із отриманням американської візи. Постало питання про можливу заміну. Але днями на офіційній сторінці конкурсу «Міс Україна» повідомили, що Олександра Яремчук успішно пройшла співбесіду у Посольстві США.

«ФАКТИ» також повідомляли, що на конкурсі «Міс Всесвіт» Україну представить Анна Неплях.

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