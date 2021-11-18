Філіп вчинив нечесно: Маша Распутіна розповіла, чому десять років не спілкувалася з Кіркоровим

Співачка Маша Распутіна, яка раніше скаржилася на чоловіків, які «крали її гонорари», розповіла, чому свого часу страшенно посварилася зі співаком Філіпом Кіркоровим, а також про те, як вони помирилися за десять років.

Співачка образилася на Кіркорова, з яким «ділила» пісню, написану для неї композитором Леонідом Дербеньовим. Але Кіркоров «вчинив не чесно», записавши її та знявши кліп. В ефірі передачі «Алена, блин!» Распутіна розповіла, що вони багато років не спілкувалися, але якось випадково зустрілися у Туреччині, і їхнє примирення сталося само собою.

«Ми з ним зустрілися на Середземному морі у Туреччині. Він знімав кліп, а ми з чоловіком відпочивали. Сидимо в літньому ресторані, дивимося — йде Філіп… Ми його посадили за стіл, почалася розмова, начебто цих 10 років мовчання й не було. Я зробила це добрий жест і не стала нічого з'ясовувати та згадувати. Люди повинні розумнішати з кожним роком, а не дурнішити…» — заявила Распутіна.

Нагадаємо, що 57-річна співачка Маша Распутіна прийшла на зйомки програми Максима Галкіна в ультракороткій яскравій жовтій сукні, «затьмаривши» Аллу Пугачову, яка обрала чорне вбрання.

Фото Маші Распутіної із соціальних мереж.

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