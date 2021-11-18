Помер зірка «Левіафану» та «Нічного дозору»
17 листопада після тяжкої хвороби помер 58-річний актор Ігор Савочкін, відомий глядачам завдяки фільмам «Нічний дозор» (Максим Іванович), «Левіафан» (слідчий), «Адмірал» (Сергій Войцеховський). Про це повідомили представники кіноіндустрії, які працювали із Савочіним на зйомках.
Савочкін прийшов у кіно на початку 1990-х і зіграв більше ніж у шістдесяти фільмах виробництва РФ та України.
За інформацією Mash, 10 листопада актор потрапив до лікарні через сильний біль у спині і був прооперований. Лікарі підозрювали пневмоторакс — скупчення повітря у плевральних порожнинах та порушення роботи легень. Стало відомо, що Савочкін страждав ще й від онкологічного захворювання, а останнім часом почалися проблеми із печінкою. Саме порушення функції печінки і призвело до смерті.
Нагадаємо, 8 листопада в Москві в хоспісі помер зірка серіалів, актор театру та кіно Віктор Гунін.
Фото afisha.ru, kino-teatr.ru, wikipedia.org, Алеся Казанцева/Facebook, Ігор Савочкін/Facebook61
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