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Помер зірка «Левіафану» та «Нічного дозору»

16:34 18 листопада 2021
ігор савочкін

17 листопада після тяжкої хвороби помер 58-річний актор Ігор Савочкін, відомий глядачам завдяки фільмам «Нічний дозор» (Максим Іванович), «Левіафан» (слідчий), «Адмірал» (Сергій Войцеховський). Про це повідомили представники кіноіндустрії, які працювали із Савочіним на зйомках.

"Нічний дозор" (2004)

Савочкін прийшов у кіно на початку 1990-х і зіграв більше ніж у шістдесяти фільмах виробництва РФ та України.

"Всі мають померти" (2007)

За інформацією Mash, 10 листопада актор потрапив до лікарні через сильний біль у спині і був прооперований. Лікарі підозрювали пневмоторакс — скупчення повітря у плевральних порожнинах та порушення роботи легень. Стало відомо, що Савочкін страждав ще й від онкологічного захворювання, а останнім часом почалися проблеми із печінкою. Саме порушення функції печінки і призвело до смерті.

Ігор Савочкін

Ігор Савочкін

Нагадаємо, 8 листопада в Москві в хоспісі помер зірка серіалів, актор театру та кіно Віктор Гунін.

Фото afisha.ru, kino-teatr.ru, wikipedia.org, Алеся Казанцева/Facebook, Ігор Савочкін/Facebook

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