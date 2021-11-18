«Це не ті гроші»: Євгенія Власова розкрила правду про гонорар на «Танцях із зірками»

Співачка Євгенія Власова, яка залишила «Танці з зірками» після восьмого ефіру, розкрила правду про гонорар на шоу та розповіла, заради чого зважилася на участь у ньому. За словами артистки, головною причиною стала її любов до танців, а не гроші. Хоча гонорар за участь вона отримала.

«Мені платили гонорар. Я дуже рада. Але це не той гонорар, заради якого я б брала участь. Моя любов до танців — єдина божевільна причина. Я розумію, що в житті не зібрала б себе так, а там я пройшла просто м'ясорубку — емоційну, фізичну, де немає виходу» , — розповіла Євгенія в інтерв'ю на YouTube-каналі «Незалежні».

Власова також розповіла, що участь у шоу стала для неї серйозним викликом та випробуванням, яке показало, що насправді вона набагато сильніша, ніж сама думала. Вона рада, що глядачі побачили її сильною, здоровою жінкою, яка не боїться труднощів і не асоціюється із хворобами.

«Моя участь у „Танцях із зірками“ має лише один сенс — моє божевільне бажання танцювати. Моє бажання показати людям, що треба припинити одягати мене у болючі енергетичні потоки. Все зовсім не так у моєму житті. Мені хотілося показати, що моє життя зовсім інше. І я абсолютно здорова, витривала жінка», — сказала Євгенія.



*Євгенія Власова та Макс Леонов

Нагадаємо, Євгенія Власова на «Танцях із зірками» виступала у парі з Максом Леоновим. Спочатку у них виникли складнощі, але потім артисти порозумілися.

Виліт із шоу для Євгенії не став трагедією. Вона зізналася, що дуже втомилася і зітхнула з полегшенням. Тим більше, що на проекті вона підхопила коронавірус і в останньому перед вильотом ефірі виходила на паркет хворою.

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