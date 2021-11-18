Екс-ведучі «Орла та Решки» чекають на первістка

Колишні ведучі тревелшоу «Орел і Решка» Аліна Астровська та Антон Лаврентьєв, які зіграли весілля взимку цього року, вперше стануть батьками. Під час відпочинку на Мальдівах щасливе подружжя опублікувало фото і відео, на яких видно животик Аліни, що помітно округлився.

«При надії», — написала під відео Аліна.

Новину про вагітність підтвердив в Інстаграмі Антон. Він написав, що «все буде космос», бо тепер їх троє і порадив коханій ні про що не хвилюватися.

«Ти переживаєш? — Дуже! — А чого ти переживаєш? По-перше, вони на це теж чекали, як і ми, так що все буде космос! А, по-друге, ти, будь ласка, не хвилюйся, я ж з тобою, і взагалі, нас тепер троє, а з тваринами — п'ятеро, а це вже банда, нам нічого не страшно! І це я ще бабусь та дідусів не рахував!», — написав Антон.

Нагадаємо, Аліна Астровська — українська співачка, телеведуча та акторка, п'ять років була учасницею гурту REAL O, також була ведучою шоу «Орел і Решка». З Антоном вони зустрічалися близько трьох років. У 2020 році вони розписалися, зробили яскраву фотосесію, але не стали влаштовувати пишного весілля.

Раніше Аліна розповідала, що у боротьбі із зайвою вагою довела себе до реанімації та ледь не загинула.

Фото Instagram.com/antonlavrentiev

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