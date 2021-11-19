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У важкому стані на ШВЛ: співачка Марина Хлєбнікова серйозно постраждала під час пожежі

7:36 19 листопада 2021
марина хлєбнікова

Російська співачка Марина Хлєбнікова серйозно постраждала від пожежі в її квартирі в Москві. 56-річна артистка отримала сильні опіки обличчя та тіла. Наразі вона перебуває в лікарні у тяжкому стані та підключена до апарату штучної вентиляції легень, оскільки надихалася продуктами горіння. Про це повідомляє teleprogrmma.pro .

За останньою інформацією, запах диму з квартири відчули сусіди, а пожежників викликала дочка Марини. У квартирі в момент пожежі перебували батьки Хлєбнікової. Вони не постраждали.

Команда Хлєбнікової поки не дає коментарів з приводу того, що сталося. «сі ми з вами перебуваємо в певному стані шоку від того, що сталося… Дамо коментарі, як тільки зможемо», — обіцяють представники співачки.

Telegram-канал SHOT наводить відео з місця пожежі. Згоріли 10 квадратних метрів дворівневої квартири Хлєбнікової. Вважають, що причиною пожежі стала непогашена сигарета — можливо, співачка курила у кімнаті.

Дим від пожежі у квартирі було добре видно з вулиці.

Нагадаємо, кілька років тому співачка пережила нервовий зрив після смерті чоловіка. Злі язики стверджували, що співачка шукає порятунку у чарці, але Хлєбнікова ці домисли спростувала. За її словами, вона давно вже не вживає алкоголю.

Фото marina_hlebnikova_official/Instagram

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