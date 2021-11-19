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Шоу-бізнес

Адель випустила новий альбом — перший за шість років

11:16 19 листопада 2021
Адель

Британська співачка Адель 19 листопада випустила свій новий альбом під назвою «30» — перший за останні шість років. 33-річна зірка зізналася, що створила цю збірку ще два роки тому, але довгий час сумнівалася, чи варто її публікувати, настільки вона вийшла особистою та щирою. «Просто для мене музика — це терапія. Ніколи не йду до студії, щоб записати ще один хіт. Ні. Я йду туди, коли мене переповнюють дуже сильні почуття», — сказала співачка, що пережила розлучення, в інтерв'ю Apple Music.

До сольного альбому, четвертого за рахунком, увійшли 12 пісень. Він доступний на стрімінгових сервісах. Адель також опублікувала в YouTube одну з композицій — сингл To Be Loved. За першу ж добу відео набрало півтори мільйона переглядів.

Перед виходом альбому Адель, як писали «ФАКТИ», дала відверте інтерв'ю Опрі Вінфрі.

Фото The Face/Charlotte Wales

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