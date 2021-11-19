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Шоу-бізнес

У Насті Каменських з'явився фаворит, і це не Потап

11:14 19 листопада 2021
Настя Каменських та Вася Демчук

У популярної співачки Насті Каменських з'явився новий фаворит — молодий виконавець Вася Демчук, якого називають останнім романтиком TikTok. Артисти здивували чуттєвою спільною роботою Sorry 2.

Саме у TikTok співачка вперше почула невеликий відрізок треку та звернула увагу на талановитого хлопця.

«Мене миттєво зачепив голос Васі, дуже чуттєвий та проникливий. І хоча на той момент я не знала, чия це пісня, мені дуже захотілося не просто заспівати її, а додати до неї жіночу частину історії. Дізнавшись, хто її виконує, ми з Васею списалися і вже за кілька днів зустрілися на студії», — сказала Настя.

Вася Демчук зізнався, що після виходу треку Sorry отримав повідомлення від багатьох відомих артистів із пропозицією зробити на нього фіт. Але сумнівався, чи варто записувати трек у дуеті, тому що в його основі — дуже особиста історія.

Sorry 2 — це пісня про прощання з минулим. Про пристрасть, що палала між закоханими так сильно, що могла їх спопелити. І про вміння відпускати, розлучатися без образ та гіркоти. Герої пісні не шукають винних, а дякують за все те світле, що було між ними.

Нагадаємо, Настя та Каменських та Потап відзначили річницю весілля. Шоумен зворушливо привітав дружину з пам'ятною датою.

Раніше зіркова пара відпочила в Арабських Еміратах.

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