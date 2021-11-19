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Анджеліна Джолі з'явилася на публіці з донькою Шайло, сином Паксом та таємничим фотографом

15:15 19 листопада 2021
Анджеліна Джолі з Шайло та Паксом

Кінозірка Анджеліна Джолі відвідала прем'єру документального фільму «Папір та клей» у Лос-Анджелесі. 46-річну актрису супроводжували двоє із шести її дітей — 15-річна біологічна донька Шайло та 17-річний названий син Пакс, уродженець В'єтнаму. Сімейне тріо позували разом з творцем фільму — загадковим французьким фотографом та художником у стилі графіті, відомим як JR. Свого справжнього імені він не розкриває. Як повідомляє видання Daily Mail, Джолі та JR потоваришували після того, як фотограф знімав її під час її поїздки до Франції у серпні цього року. У 2018 році JR був включений до списку 100 найвпливовіших людей за версією журналу Time.

Джолі була у чорній спідниці та водолазці. Пак вибрав картату сорочку та сірі джинси. Шайло Джолі-Пітт, яка останнім часом кілька разів виходила у світ у жіночних образах, повернулася до свого фірмового андрогінного стилю. Вона була в чорному худі, синіх рваних джинсах недорогого бренду H&M та кросівках Converse. Фанати звернули увагу, що дівчина все більше стає схожою на Анджеліну.

Раніше «ФАКТИ» писали, що 15-річна Шайло хоче стати моделлю, але її батько Бред Пітт виступає проти.

Фото Twitter/Lisa O'Connor/Rex/Daily Mail

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