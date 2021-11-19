Лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк здивував пристрасним поцілунком із супермоделлю Наталією Гоцій

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який розлучається з дружиною, здивував пристрасним поцілунком із супермоделлю Наталією Гоцій у новому кліпі «Імперії впадуть». Колишня дівчина музиканта стала головною героїнею відео. Для Наталі це перший досвід роботи у зйомках кліпу.

Режисером чуттєвого відео став Стас Гуренко. Зйомки проходили у школі вищої спортивної майстерності.

Нещодавно стало відомо про розлучення Андрія Хлівнюка із дружиною Ганною Копиловою після 11 років шлюбу. Наталія Гоцій у коментарі підтвердила, що в неї з Андрієм були романтичні стосунки, але не уточнила коли саме.

«Вже не романтичні стосунки, але ми у чудових стосунках двох дорослих людей, які пов'язуються романтичними стосунками», — коментувала Гоцій.

Також свою нову роботу — пісню з молодим виконавцем Васею Демчуком презентувала Настя Каменських.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter