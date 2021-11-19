26.45 / 26.66 29.85 / 30.21
Київ: +6
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк здивував пристрасним поцілунком із супермоделлю Наталією Гоцій

16:23 19 листопада 2021
Андрій Хливнюк та Наталія Гоцій

Лідер гурту «Бумбокс» Андрій Хливнюк, який розлучається з дружиною, здивував пристрасним поцілунком із супермоделлю Наталією Гоцій у новому кліпі «Імперії впадуть». Колишня дівчина музиканта стала головною героїнею відео. Для Наталі це перший досвід роботи у зйомках кліпу.

Режисером чуттєвого відео став Стас Гуренко. Зйомки проходили у школі вищої спортивної майстерності.

Нещодавно стало відомо про розлучення Андрія Хлівнюка із дружиною Ганною Копиловою після 11 років шлюбу. Наталія Гоцій у коментарі підтвердила, що в неї з Андрієм були романтичні стосунки, але не уточнила коли саме.

«Вже не романтичні стосунки, але ми у чудових стосунках двох дорослих людей, які пов'язуються романтичними стосунками», — коментувала Гоцій.


Також свою нову роботу — пісню з молодим виконавцем Васею Демчуком презентувала Настя Каменських.

180

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гроші

Мінімальна з 1 грудня та індексація у березні: яким категоріям підвищать пенсію

Місячне затемнення

Повний місяць та місячне затемнення в один день: що заборонено робити 19 листопада

гроші

Допомога на поховання пенсіонера: коли родичам можуть відмовити у виплатах

Меган Маркл

Меган Маркл показала нове фото свого дворічного сина Арчі

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.