Медикаментозна кома та обгоріле обличчя: подробиці трагедії з Мариною Хлєбніковою

Російська співачка Марина Хлєбнікова, яка сильно постраждала після пожежі у своїй квартирі, введена в медикаментозну кому. Наразі співачку помістили у НДІ ім. Скліфосовського через отримані сильні опіки. За інформацією Mash, у 56-річної артистки постраждали до 50% поверхні тіла, особливо сильно обгоріло обличчя.

Крім обличчя, постраждали кисті рук, шкіра голови, груди, живіт та стегна. Стверджують, що через опіки на обличчі та вигоріле волосся співачка стала невпізнанною. Хлєбнікова все ще залишається у реанімації.

Серед версій причин пожежі називали коротке замикання та куріння у приміщенні. Непогашена сигарета на легкозаймистій поверхні справді могла призвести до трагедії.

Пожежа в квартирі Хлєбнікової сталася в ніч на 19 листопада. Тривогу підняли сусіди. У квартирі співачки разом із нею перебували її батьки та донька. Частина приміщень квартири вигоріла майже повністю, співачку знайшли непритомною, вона встигла надихатися диму, а тому після госпіталізації була підключена до апарату ШВЛ.

Нагадаємо, три роки тому за трагічних обставин помер перший чоловік співачки Антон Логінов. Він жив у квартирі Хлєбнікової, і співачка отримала нервовий зрив, коли прийшла провідати екс-чоловіка і виявила, що той вчинив самогубство.

Фото spletnityt/Instagram

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