«Сім'я не приймає»: Анна Трінчер розплакалася через реакцію батьків на новину про її швидке заміжжя

Відома акторка та блогерка Анна Трінчер, яка прийняла пропозицію руки та серця від скандального блогера Олександра Волошина, розповіла, як відреагувала родина на її заміжжя. За словами 20-річної зірки, рідні не прийняли її вибір і вважають, що укладати шлюб у такому віці надто рано.

Сама Анна каже, що почувається абсолютно щасливою з 24-річним Олександром і сама натякала йому на весілля, незважаючи на те, що зустрічаються вони лише сім місяців.

«Він прокидався і бачив мою руку, звичайно, я натякала — пальчик замерз», — поділилася Анна Трінчер у програмі «Ранок з Україною».

Олександр раніше вважав, що до 30 років не варто будувати серйозні стосунки та сім'ю, а краще зосередитися на кар'єрі. Але через любов до Анни змінив свою думку.

«Якось я зрозумів, що це моя людина. Я її люблю, ціную, вона подобається мені у всіх проявах і мені завжди легко з нею», — запевняє Олександр Волошин.

Однак сім'я Анни не приймає її вибору і проти того, щоб дівчина так рано виходила заміж.

«Бабуся прямо висловила позицію, що вона проти весілля. А ось мама ніяк не відреагувала на пропозицію, просто написала: „Вітаю“. По-моєму, найважливіше для всіх батьків, щоб їхня дитина почувала себе комфортно. Чому цього не розуміє і не сприймає моя сім'я — я не знаю. Щиро кажучи, я навіть не думала, що таке можливо», — зі сльозами на очах розповіла Анна Трінчер каналу «Україна».

Мама та бабуся співачки не впевнені, що у 20 років дівчина вже готова до подружнього життя.

«Звичайно, має бути кар'єра, кар'єрне зростання, має бути розуміння того, як заробляти гроші, як утримувати сім'ю. Адже після народження дитини потрібно розуміти, що нею хтось має займатися», — розповіла мати артистки Жанна Трінчер.

Раніше Анна та Олександр розповіли, що весілля планують на літо 2022 року, і воно точно не буде скромним.

Романтичну пропозицію Волошин зробив Трінчер у жовтні цього року, після чого закохані вирушили відпочивати на Занзібар.

Нагадаємо, Анна Трінчер та Олександр використовують будь-які приводи для хайпу. Вони влаштовують постановні відео, Анна показує у Мережі свої істерики. Нещодавно Волошина було жорстко затримано поліцією за порушення правил дорожнього руху.

Раніше він втрапив у скандал із телефоном, який спочатку подарував нібито випадковій перехожій дівчинці, а потім відібрав його.

Фото Instagram.com/annatrincher_official

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