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«Я на межі діабету»: Холоденко розповіла про проблеми зі здоров'ям

2:08 20 листопада 2021
Наталія Холоденко

Зірковий психолог Наталія Холоденко зізналася, що має проблеми зі здоров'ям. За її словами, вона переживала непрості часи, зірвалася з дієти та набрала за короткий термін 15 зайвих кілограмів.

«Торти надсилали, я їх відсилала. Тепер я їх почала їсти. Напевно, якась несерйозність, безвідповідальність сформувалася. Поправилася на 15 кілограмів. Це серйозно. Я набрала так радикально за досить короткий період», — розповіла Наталія програмі «Зірковий шлях».

І безслідно для здоров'я це не минуло — відверто зізнається Холоденко. На загальному стані також позначилися складні стосунки з близькими людьми.

«Я почала нервувати, був інсулін 18 замість 5, почалася точка цієї інсулінрезистентності. Тобто я на межі діабету. Наразі це дуже гостре питання. Я сподіваюся, що подолаю цю ситуацію, подолаю її позитивно. Вже кілька важких діагнозів у своєму житті змогла подолати. У мене був діагноз безпліддя у 14 років. Я бачила маленьку дитину десь у автобусі, і в мене просто істерика починалася. І я постійно шукала тих лікарів, які мислять максимально прогресивно, шукають нові методи та способи лікування. І в результаті це дало ефект. Тобто я в принципі завагітніла легко та без проблем» , — розповіла психолог каналу «Україна».

Також Наталя зізналася, що на початку року перехворіла на коронавірус. Хворобу перенесла відносно у легкій формі, але не афішувала це. Не казала навіть колегам, продовжуючи працювати з дому.

«Бо я мала активні проекти, я працювала з дому, але активно. І я не хотіла відволікати аудиторію на те, „а як ви там“, „а що ви там“. Я перехворіла досить просто. Єдине, що я втратила дуже багато волосся. У мене просто посипалося волосся, я зараз його теж лікую. Був такий проділ, що мені стало страшно. Мені здалося, що все, я лисію назавжди» , — розповіла Наталія.

Нагадаємо, Наталія Холоденко була учасницею минулого сезону шоу «Маска», вона виступала в образі Кози.

Раніше співачка Світлана Тарабарова розповіла про складнощі материнства та поділилася порадами, як уникнути батьківського вигоряння.

Фото Instagram.com/kholodenkon

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