Сльози учасника та зізнання Злати: всі подробиці 10 випуску «Холостячки»

Вийшов десятий епізод романтичного реаліті «Холостячка» (СТБ). Претендентів на серце співачки Злати Огневич залишилося лише четверо. Кожен із чоловіків, бажаючи стати обранцем Холостячки, був готовий познайомити її з дорогими серцю людьми.

Перше побачення епізоду відбулося з Андрієм Хветкевичем. Він запросив Злату на автодром, щоб подати їй уроки водіння.

— Він був дуже спокійний, — визнала Холостячка. — Андрій підходить для сімейного життя.

— Спасибі! — захоплювалася Злата, вперше сівши за кермо.

Після водіння Андрій запросив Злату на зустріч зі своєю мамою та братом.

— Я рідко знайомив сім'ю зі своїми дівчатами, — зізнався хлопець. — Для мене це дуже серйозний крок. Моя мама дуже вимоглива та прямолінійна. Вона може поставити будь-яке запитання.

Злата дуже переживала перед зустріччю.

— Але мене збити складно, — зізналася Холостячка. — Думаю, я мамі сподобаюся.

Андрій уточнив, чому Злата у соціальних мережах пише, що вона «у відкритих стосунках». Дівчина сказала, що має на увазі лише відсутність хлопця.

— Це не зовсім правильно, — уточнив Андрій. — Я подумав, що в тебе стосунки з кількома чоловіками.

Розмови на особисту тему торкнулися питання одруження та спільного проживання.

— Я готова одразу після проекту з'їхатися з чоловіком, — сказала Злата.

Зустріч із рідними Злати відбулася на каньйоні.

— Ой, яка гарна! — захопилася Златою мама Андрія.

Андрій запропонував усім зайнятися скелелазанням.

— Я захопилася, що мама така активна, — дивувалася Холостячка. — Просто супермама! Дуже активна, товариська — все, що мені хотілося б бачити у своїй свекрусі, у ній є.

Зустріч продовжилася на пікніку.

Мама Андрія пригостила Злату домашніми соліннями та показала рушник — сімейну реліквію.

— Хочу, щоб ви стали зрештою на нього, — сказала мама Іра, натякаючи на весілля.

— Я готовий, — не приховував Андрій.

Мама хлопця розповіла Златі, що дуже переймається сином.

— Він дуже сором'язливий, — зізналася вона. — Хочу, щоб син був щасливим. Не рань його. Хочу невістку, яка не ображатиме мого сина.

— У мої плани це точно не входить, — відповіла Злата.

Брат Андрія цікавився, наскільки Злата ревнива.

— Небагато, — чесно зізналася Холостячка.

— Злата правильно відповідала на мої запитання, — сказав Дмитро. — Може, вона справді готова до нового етапу в житті?

— Я закохалася у твою маму, — зізналася Андрію після зустрічі Злата.

— Я почуваюся закоханим хлопчиськом і це приємно, — відверто відповів Андрій. — Можу назвати Злату коханою жінкою.

— Мені хочеться іскри, драйву, — підвела підсумок зустрічі з Андрієм Златом.

Максим запросив Злату додому до дядька. Хлопець сказав, що усі зустрічі родичів відбуваються саме там.

— Переживаю, щоб Максим не засидівся в неодружених, — сказала мама хлопця. — Хочу відчути енергію Злати.

Родичі Максима цікавилися, як Злата поєднуватиме гастрольний графік та сімейне життя. Цікавили її якостями господині.

— Я можу хіба що приготувати сніданок, — зізналася Холостячка.

Дядько Максима запросив Злату приготувати разом із ним обід.

— Я скептично ставлюся до проекту, — зізнався чоловік. — Не вірю у щирість.

Виявилося, що дядько Максима — музикант і добре знає гастрольне життя.

— Я закохався, — говорив своїй мамі Максим.

Мама Максима зізналася, що вона давня шанувальниця Злати.

— Коли син йшов на проект, я була проти, — сказала Альона. — Він дуже вразливий. В нього велика душа!

— Я з цим згодна і переживаю, що можу завдати йому болю, — говорила Злата.

Двоюрідна сестра Максима Олександра поцікавилася, чи захоче Злата підписати шлюбний контракт.

— Мене насамперед цікавить підтримка, довіра у сім'ї, — відповіла Холостячка.

Сестра розповіла, що у Шанхаї у Максима була дівчина, якій він кілька разів робив пропозицію.

— Але таким закоханим, як зараз, я його ніколи не бачила, — зізналася дівчина.

Макс розповів, що колишня дівчина — його бізнес-партнер у Шанхаї.

— Злата — жінка, яка дасть Максиму крила, — визнала мама хлопця.

Після обіду Макс привіз Злату на берег Дніпра.

— Ти — невиправний романтик, — була у захваті Злата.

Макс приготував сюрприз — фільм із дитячих фотографій його та Злати.

Холостячка обговорила можливість шлюбного контракту.

— Це нормально, — сказав Макс. — Ти вже зробила свій вибір?

— Не готова ще сказати, — зізналася Холостячка. — І це розриває мене.

— Для мене важливе це знайомство, бо як чоловіки ставляться до батьків, так само вони ставитимуться і до мене, — поділилася думкою Холостячка, вирушаючи на зустріч із Андрієм Задворним до Світловодська.

Батьки Андрія нарікали, що син з'являється у рідному домі дуже рідко.

Мама Андрія — музикант та грає на акордеоні. Разом із Златою вони заспівали «Ніч яка місячна». Потім принесли другий акордеон і до них приєднався Андрій.

— Наш Андрій був улюбленцем дівчат, — згадувала мама хлопця.

Спілкування з мамою продовжилося на дачі. Злата збирала врожай і розпитувала маму про Андрія. Виявилося, що у хлопця два роки був роман із відомою спортсменкою.

— Андрій готовий до сім'ї? — Запитала Злата у батька хлопця.

— Гадаю, так, — відповів він. — Звісно, хотілося, щоб Андрій знайшов свою кохану.

Після обіду Андрій запросив Злату покататися на яхті. Холостячка сумнівалася, чи відповідальний Андрій.

— Я готовий до серйозних стосунків, — сказав хлопець. — Важливе кохання, а шлюб… Як уже вийде. Хочу разом зустріти захід сонця і світанок.

Побачення з Дмитром пройшло в Олександрії, де мешкають його батьки.

— Я хвилююся, але це приємне почуття, — сказала Злата. — Коли ми зустрічаємось із Дімою, у мене до нього виникають особливі почуття.

Дмитро вирішив познайомити Холостячку зі значущими для нього місцями. Після прогулянки пара прийшла додому, де вся родина була у зборі.

— Діма дуже дбайливий, — розповіла Златі мама. — Він такий із дитинства.

Папа Діми запросив Холостячку на розмову.

— Я не сподівався, що проект буде серйозним, — зізнався отець Дмитра. — Але тепер бачу, що він закоханий.

Батько хлопця розповів, що шлюб Дмитра розпався через те, що його дружина не схотіла переїжджати з Ужгорода до Львова.

— У мене є почуття до Діми, — зізналася Злата братові Дмитра. — Якщо у нас складуться стосунки, народиться донька, він її дуже балуватиме.

Мама Дмитра сказала, що син має закритий характер.

— Потрібно просто перечекати якийсь час, — порадила мама хлопця. — Повірте, він дбатиме про вас. Як ви налаштовані на дитину?

— Дуже хочу сина, — зізналася Злата. — Я давно дозріла для сім'ї.

— Після спілкування із Златою у мене з'явився спокій, — сказала мама хлопця.

Діма запросив Злату пройтися містом і привів її до свого старого будинку.

— Тут дах, на який я часто тікав, коли хотів побути один, — розповів хлопець.

— Діма подарував мені чудові емоції, — зізналася Злата.

Під час Церемонії троянд один із хлопців мав залишити реаліті.

— Чим ближче до церемонії, тим більше хвилювання, — зізнався Макс.

Злата та Григорій Решетник

Першим отримав троянду Дмитро. Потім Андрій Задворний та Макс. Реаліті покинув Андрій Хветкевич.

— Відчуття виникло набагато більше, ніж я очікував, — сказав Андрій. — Бажаю тобі щастя.

— Я знайду своє щастя, тільки не тут, — Андрій не стримував сліз.

А тим часом телеканал СТБ вже розпочав зйомки нового сезону реаліті «Холостяк». Подробиці читайте у статті «ФАКТІВ» «Практично всі учасниці вже закохані в Алекса»: телеведучий Григорій Решетник про нового героя «Холостяка» та фіналу «Холостячки»

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