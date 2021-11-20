Популярний український репер уперше став батьком

Популярний у Росії та Україні репер Kyivstoner (справжнє ім'я — Альберт Васильєв) 19 листопада вперше став батьком — сина 29-річному музикантові народила його кохана модель Аліна.

До неї Альберт звернувся зі словами щирої подяки у своєму Instagram.

«Аліно, ти найсильніша і найнеймовірніша жінка на землі. Дякую тобі за те, що поряд. Дякую тобі за сенс жити більше», — написав він, показавши на фото руку сина в його долоні.

Молода мама також подякувала Альберту, назвавши його та сина своїми «найкращими чоловіками».

Зазначимо, що до Аліни репер зустрічався з блогером Лілією Багіровою, але у жовтні 2020 року пара розпалася.

Щасливих батьків у мережі привітали колеги Київстонера за сценою, включаючи скандальну Клаву Коку.

А напередодні про бажання знову стати мамою заявила 39-річна Брітні Спірс, яка нарешті позбавилася багаторічного опікунства батька.

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