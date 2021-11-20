Зірка «Одного разу під Полтавою» поскандалила у літаку: в аеропорту акторку зустрічала поліція

Популярна українська акторка Анна Саліванчук, яка нещодавно зі сльозами на очах розповіла про ненародженого сина, повідомила в Instagram про доволі неприємний інцидент, який трапився з нею в літаку, коли вона поверталася з Єгипту.

Так, коли Саліванчук летіла в літаку, то її однорічний син, Микита, почав плакати.

«Микита почав плакати та заважав всьому літаку. Я пішла з ним гратися, аби його розвеселити. Він зупинився біля аварійного виходу і почав там повзати туди-сюди. Я запитала у людей, чи не заважає мій син. Вони відповіли, що ні. Потім Микита почав розкидати пакетики. Бортпровідник підійшов до мене та сказав, щоб син не розкидав пакетики. Я кажу: «Ви бачите, що моєму сину рік і два місяці. Невже ви хочете, аби він кричав. Нехай він пограється, а я потім приберу!» — розповіла акторка.

Втім, бортпровідник продовжив і далі наполягати на своєму. Дійшло до того, що акторка обізвала його неприємним словом. На що він просто викликав поліцію.

«Я прилетіла, на мене чекала поліція. Ми разом посміялися з цієї історії», — поділилася вона.

Саліванчук була готова заплатити адміністративний штраф за те, що обізвала працівника. Втім, бортпровідник не захотів спілкуватися з нею та поліцією. На думку акторки, він просто не має дітей та не розуміє, що таке маленькі діти.

Як писали «ФАКТИ», Саліванчук, яка заміжня за виконавчим продюсером «Кварталу 95» Олександром Божковим, у вересні минулого року народила другого сина. Малюка назвали Микитою.

Фото: Instagram Анни Саліванчук

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