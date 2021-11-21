26.45 / 26.68 29.84 / 30.22
Київ: +10
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Підстава від племінника: Аллу Пугачову втягнули у брудний скандал з продажем салону краси

14:06 21 листопада 2021
Пугачова

Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка давно покинула сцену та займається сім'єю та вихованням дітей, мимоволі виявилася втягнутою у гучний скандал. Про це повідомляє «Телепрограма».

53-річний бізнесмен Ігор Гольдберг подав до суду позов та звинуватив племінника Пугачової в обмані та порушенні домовленостей. Справа пов'язана з продажем салону краси на заході Москви.

За словами бізнесмена, родич Алли Борисівни мав заплатити вісім мільйонів рублів, а також забезпечити виступ Пугачової в ресторані Ігоря Гольдберга. Начебто Владислав Пугачов домовленості не виконав.

Гольдберг звинувачує племінника Пугачової в обмані. Він хоче домогтися належних йому грошей. Також сподівається, що суд забезпечить приїзд Пугачової до його ресторану, як це зумовлює договір. Засідання має відбутися наприкінці грудня.

При цьому Владислав Пугачов подав зустрічний позов, стверджуючи, що умов угоди він не порушував. Він прийшов до суду зі свідками, які були присутні під час укладання договору купівлі-продажу. При цьому втягувати у процес свою зіркову родичку Владислав не хоче.

Відомо, що племінник Пугачової тривалий час боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Його лікування в елітних клініках Росії та Ізраїлю оплачувала Алла Борисівна. Нещодавно у родині Владислава народилася дівчинка, яку назвали Аллою на честь знаменитої бабусі. Але Примадонна не поспішає знайомитись з онукою та й з племінником зараз не спілкується.

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

гривні

У грудні мільйони українців отримають підвищені пенсії: хто може розраховувати на збільшення виплат

євробляхи

Кінець епохи «євроблях» в Україні: що робити тим, хто не зумів розмитнити таке авто за пільговим тарифом

DZIDZIO & Slavia

DZIDZIO виповнилося 38 років: колишня дружина та мама приготували йому незвичайні «подарунки»

Мікаель Лаваль&nbsp;— Леонардо Бруццезе

Колишній бомж «убив» суперника одним ударом на «Уемблі Арені»: чим не нокаут року

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.