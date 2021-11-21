Підстава від племінника: Аллу Пугачову втягнули у брудний скандал з продажем салону краси

Примадонна російської естради Алла Пугачова, яка давно покинула сцену та займається сім'єю та вихованням дітей, мимоволі виявилася втягнутою у гучний скандал. Про це повідомляє «Телепрограма».



53-річний бізнесмен Ігор Гольдберг подав до суду позов та звинуватив племінника Пугачової в обмані та порушенні домовленостей. Справа пов'язана з продажем салону краси на заході Москви.

За словами бізнесмена, родич Алли Борисівни мав заплатити вісім мільйонів рублів, а також забезпечити виступ Пугачової в ресторані Ігоря Гольдберга. Начебто Владислав Пугачов домовленості не виконав.



Гольдберг звинувачує племінника Пугачової в обмані. Він хоче домогтися належних йому грошей. Також сподівається, що суд забезпечить приїзд Пугачової до його ресторану, як це зумовлює договір. Засідання має відбутися наприкінці грудня.

При цьому Владислав Пугачов подав зустрічний позов, стверджуючи, що умов угоди він не порушував. Він прийшов до суду зі свідками, які були присутні під час укладання договору купівлі-продажу. При цьому втягувати у процес свою зіркову родичку Владислав не хоче.

Відомо, що племінник Пугачової тривалий час боровся з алкогольною та наркотичною залежністю. Його лікування в елітних клініках Росії та Ізраїлю оплачувала Алла Борисівна. Нещодавно у родині Владислава народилася дівчинка, яку назвали Аллою на честь знаменитої бабусі. Але Примадонна не поспішає знайомитись з онукою та й з племінником зараз не спілкується.

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