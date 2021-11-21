Дружина продюсера «Кварталу 95» покрасувалася фігурою в купальнику та вперше показала чоловіка, але нарвалася на критику

Популярна українська акторка та дружина продюсера «Квартал 95» Ганна Саліванчук, яка нещодавно потрапила в скандал у літаку, вирішила «реабілітуватися» перед фолловерами і показати себе з зовсім іншого боку — як милу жінку лагідної вдачі, добродушну маму сімейства.

Так, у суботу жінка опублікувала в Instagram добірку своїх фото в купальнику, зроблених в останній день на відпочинку в Єгипті.

"От і відпочинок закінчився і сьогодні на мене чекає розбирання валіз, прання, готування, вся реальність нашого повсякденного життя", - нарікала Ганна Саліванчук.

Звичайно, героїня фільму "Свінгери" та серіалу "Одного разу під Полтавою" явно хитрувала: говорячи про безліч домашніх турбот, вона при цьому позувала в басейні в зеленому купальнику, показуючи фігуру з вигідного ракурсу.

Тому реакція шанувальників не забарилася.

"Приголомшлива", "Богиня", "Ви прекрасні", "Фотошоп чіткий", "Шикарний вигляд", "Хіба можна бути такою красивою, мадам, ви просто", "Ганна, ти красуня твоє тіло шикарне, ти богиня. Ти просто карколомна", - написали фоловери.

Окрилена успіхом, Ганна кілька годин тому опублікувала ще одну добірку фото, на якій показала своїх дітей і навіть чоловіка.

При цьому дівчина заговорила про те, як добре, коли всі члени сім'ї здорові, що деякі шанувальники зрозуміли як натяк на те, що один із її синів захворів. Тому на актрису посипалися закиди щодо того, що не можна хвору дитину купати у загальному басейні.

Втім, більшість шанувальників воліли не звертати увагу на такі «дрібниці» і продовжили закидати Ганну компліментами та приємними побажаннями.

Як писали «ФАКТИ», раніше Саліванчук знялася з оголеними грудьми, щоб підбадьорити своїх шанувальниць.

Фото: Instagram Ганни Саліванчук

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