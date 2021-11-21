Винні алкоголізм та серцева недостатність: лікар пояснив, чому тричі щеплений від Covid-19 Валерій Гаркалін помер страшною смертю

Відомий російський актор Валерій Гаркалін, який помер днями від коронавірусу, страждав на серцеву недостатність і зловживав алкоголем. Це і стало, на думку лікаря-пульмонолога Сергія Пурясєва, причиною його смерті від COVID-19, незважаючи на вакцинацію, пише Экспресс-газета.

«Те, що він не мав антитіл, підтверджує, що у людей із серцевими захворюваннями, які до того ж вживають алкоголь, розвивається імунодепресія. Порушуються метаболічні процеси, організм не може боротися і дати адекватну відповідь на щеплення», — пояснює він.

Лікар каже, що сукупність цих факторів призводить до неправильної реакції імунітету. На думку фахівця, подібна реакція є вкрай рідкісним випадком і свідчить про вкрай серйозне виснаження організму. Крім того, Гаркалін і сам припустився помилки, продовжуючи працювати на виснаження і відмовляючись змінювати своє життя у зв'язку з епідемією.

«Якщо ми подивимося статистику, то побачимо, що антитіла не з'являються у 0,01% чи навіть 0,001% випадків. Деякі думають, що вакцинувалися і тепер можуть кидатися у вир із головою. А Гаркалін, крім хронічних хвороб, мав ще й групу ризику за віком. Робота артиста — це екстремальний за навантаженням варіант навіть для 25-річної людини: стреси, ненормований робочий день, величезна кількість контактів, весь час на межі можливостей. Актор продовжував працювати і зовсім не беріг себе», — підсумував Пурясєв.

Як писали «ФАКТИ», Гаркалін встиг написати заповіт. Він залишив усе своє майно дочці Ніці та онуку Тимофію.

Фото: Instagram Валерія Гаркаліна

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