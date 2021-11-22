Рішення продюсерів та скандал із Артуром Логаєм: всі подробиці півфіналу «Танців з зірками»

Відбувся півфінал танцювального шоу «Танці зі зірками» («1+1»). На дванадцятому тижні актор Артур Логай та Анна Кареліна, олімпійська чемпіонка Ольга Харлан та Дмитро Дікусар, актор Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук воювали за вихід до Суперфіналу.

Учасники танцювали разом із переможцями минулих сезонів: Ксенією Мішиною, Ігорем Ласточкіним та Сантою Дімопулос.

Відкрила ефір пара Ольги Харлан та Дмитра Дікусара. З ними разом танцювала Санта Дімопулос.

— Це як останній бій у моєму фіналі, — сказала Ольга. — Спорт мене загартував у всьому. Ми з Дімою хочемо лише кубок. Танцювати із Сантою — честь для мене.

Тріо виконало віденський вальс в образах вампірів.

— Пристрастей було багато, — визнав Влад Яма після номера.

— Це був чарівний танець, — захопився Макс Чмерковський.

На балконі учасників зустрічала Маша Єфросиніна.

Судді поставили парі 27 балів.

Костянтин Войтенко та Роксоляна Маланчук вийшли на паркет разом із переможцем другого сезону Ігорем Ласточкіним.

— Костя технічний і пластичний, — сказав Ласточкін.

— Ми втрьох просто розірвемо проект! - пообіцяв Костя. — Зроблю все, щоб потрапити до фіналу.

Тріо виконало контемп в образах із фільму «Остін Пауерс». До речі, саме цього дня Ігор Ласточкін святкував день народження.

— Класний танець, — сказав Чмерковський. — Ви шалений актор. Але хочу зрозуміти, в чому відбулося ваше зростання! Де прогрес, як танцюрист?

Судді поставили парі 26 балів.

Артур Логай та Анна Кареліна вийшли на паркет разом із переможницею третього сезону, актрисою Ксенією Мішиною.

— Зараз у мене вірять мільйони людей, все можливе, — сказав Артур. — Невже простий хлопець із Мелітополя може стати переможцем проекту?!

Артуру Логаю постійно приписують конфлікт із його колегою Костею Войтенком — мовляв, між ними йде боротьба за найкращі досягнення на паркеті.

Тріо виконало ча-ча-ча.

— Елементи ча-ча-ча були трохи слабенькі, — визнав Макс. — Але половину ваших підтримок навіть я б побоявся зробити.

Судді поставили парі 25 балів.

У цьому ефірі глядачі змогли проголосувати на офіційній сторінці шоу в інстаграм, чи бажають побачити наступного сезону на паркеті «Танців зі зірками» Дашу Астаф'єву. Співачка танцювала пасодобль разом з Антоном Нестерком, який цього сезону виходив на паркет з Джамалою.

— Цей проект — шанс розвінчати те, як мене сприймають люди, — сказала Даша.

Вперше в історії українських «Танців зі зірками» другий танець для пар обирали їхні конкуренти із запропонованих стилів латиноамериканської програми. Кожна з пар готувала п'ять танців.

Пара Артура Логая танцювала джайв. Обрав для них цей танець Костянтин Войтенко.

— Це найскладніший танець латиноамериканської програми, — сказав Костя. — Нас не можна порівнювати. Я танцюю, а Артур — ні.

Але пара Артура вразила всіх запаморочливими підтримками.

— Джайв та характер були! — захопилася Кухар.

Судді поставили парі 29 балів.

Пара Ольги Харлан танцювала румбу. Її вибрав Артур Логай.

— Для нас немає провальних танців, — заявив Дмитро Дікусар. — Ми переможці! Я хочу, щоби перемогла Ольга. А я готовий сісти у журі.

Відомо, що румбу пара поставила вранці напередодні півфіналу.

— Це найскладніший танець, — визнав Макс. — Але мені сподобалось.

— Прогрес неймовірний! — захопився Влад Яма.

Судді поставили парі 27 балів.

Парі Костянтина Войтенка дісталася самба. Її обрала Ольга Харлан.

— Я готовий! — не зніяковів Костя. - Ми нереально круто танцюємо.

— Це була справжня самба! — захопився Макс.

Судді поставили парі 30 балів.

Шоу продовжив виступ Олі Полякової з новим хітом.

Третім етапом стало танго, яке водночас на паркеті танцювали три пари. Акомпанував за роялем віртуоз Євген Хмара.

— Було складно, — зізнався Влад Яма, відповідаючи за суддів. — Але ми оцінили танець Артура Логая та віддаємо його парі три бали.

Лідером ефіру стала пара Артура Логая — 57 балів, найнижчий бал у Ольги Харлан — 54.

Після підрахунку глядацьких голосів проект мала покинути одна з пар. Але продюсери в останній момент вирішили залишити всі три пари, які зустрінуться вже в Суперфіналі!

Нагадаємо, букмекери дали свої оцінки, яка з пар має найбільше шансів стати переможцем проекту.

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