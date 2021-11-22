«Холостяк» Заливако «постраждав» через церемонію троянд від Богдана

Колишній «Холостяк» Михайло Заливако, який нещодавно розповів, як зібрався подарувати величезний букет троянд Анні Богдан і чим це закінчилося, «постраждав» на «церемонії троянд».

Анна Богдан у сториз у Instagram виклала відео з ресторану, де Михайло вручив їй маленьку троянду і одразу «отримав» нею — пелюстки квітки всипали стіл, за яким розташувалася пара. Анна говорила, що в неї — «не закритий гештальт», а Михайло лише сміявся у відповідь, знімаючи супутницю, яка «розійшлася», на відео.

Раніше Анна Богдан зізнавалася, що хоч багато хто і не сприймає шоу «Холостяк» як правду, бо після нього більшість пар «розбігаються», вони з Михайлом брали участь у ньому, щоби побудувати гармонійні стосунки і досягли свого. За її словами, незадовго до шоу «Холостяк» вона взагалі не хотіла жодних стосунків та навіть не ходила на побачення.

Фото зі сторінки Анни Богдан у соціальних мережах.

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