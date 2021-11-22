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У 28 років помер актор із фільмів «Дорослі ігри» та «Скаути проти зомбі»

10:44 22 листопада 2021
Джої Морган

У віці 28 років помер американський актор Джої Морган. Він був відомий за фільмами «Дорослі ігри» («Квітка»), «Скаути проти зомбі». Причина раптової смерті Моргана не повідомляється.

Колега Джої з «Дорослих ігор» Зої Дойч написала в Instagram: «Спочивай зі миром, Джої. Глибоко добра, талановита, особлива людина. Ми любимо тебе». І опублікувала їхнє спільне фото.

А Патрік Шварценеггер, син Арнольда Шварценеггера, який знімався разом із Морганом у фільмі «Скаути проти зомбі», відреагував на пост Зої: «Що?!? Ні. Він був такою веселою яскравою зіркою, коли я працював із ним… Це жахливо».

Раніше, як писали «ФАКТИ», у 41 рік помер зірка серіалу «Кістки» Хіт Фріман.

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