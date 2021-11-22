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Шоу-бізнес

Анастасія Приходько зворушила фото з восьмимісячним сином

22:08 22 листопада 2021
Анастасія Приходько із сином Лукою

Популярна співачка та багатодітна мама Анастасія Приходько, яка раніше розповіла про свої комплекси, зворушила шанувальників фотографіями з молодшим сином Лукою. Днями хлопчикові виповниться вісім місяців. Разом із ним та старшими дітьми — донькою Наною та сином Гордієм — артистка стала героїнею глянцю та розповіла про досягнення малюка.

«Знайомтеся, це Лука. Нашому малюку за кілька днів буде вже 8 місяців. Ми дуже любимо дивитися мультики, смачно і багато їсти, а ще грати з сестрою та братом. І передаємо всім вам великий привіт», — підписала Анастасія світлини.

А ось фото із чоловіком Приходько ділиться вкрай рідко. Олександр вважає за краще залишатися не публічним. Нещодавно співачка освідчилася чоловікові і показала романтичні фото з ним.

Співачці вдається поєднувати материнство, сім'ю та кар'єру. Вперше за три роки вона випустила нову пісню «Подруга» та зняла кліп. Приходько каже, що серйозно налаштована повернутися до шоу-бізнесу.

Фото Instagram.com/prykhodko_official

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