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На місці опіків почало розвиватися зараження: співачка Хлєбнікова у тяжкому стані

11:20 22 листопада 2021
марина хлєбнікова

Співачка Марина Хлєбнікова, яка сильно обгоріла після пожежі в її московській квартирі, продовжує залишатися в лікарні, а стан виконавиці, як і раніше, тяжкий. Проте пацієнтка вже може дихати самостійно, від апарату ШВЛ Хлєбнікову відключили. Наразі постраждала перебуває в медикаментозній комі, а годують її через зонд, повідомляє Mash.

Зараз у Хлєбнікової висока температура, оскільки на місці опіків почалося зараження. Поки лікарі проводять терапію антибіотиками, друзі Хлєбнікової припускають, що знадобиться гемотрансфузія (переливання плазми) для полегшення стану пацієнтки.

Колега Хлєбнікової — співачка Наталія Штурм просить молитися за Марину. Штурм припускає, що вогнем найімовірніше пошкоджені не лише шкірні покриви, а й м'язи та кістки. «Напевно, вона в одязі лежала, одяг приклеївся і його зрізали зі шкірою… Вся надія на лікарів, на організм Марини та на ваші молитви», — каже приятелька Хлєбнікової.

Пожежа у квартирі Хлєбнікової сталася 19 листопада. Попередньо встановлено, що спочатку спалахнула кімната Марини — можливо, співачка заснула, не загасивши цигарку, що й призвело до пожежі. На момент госпіталізації у Хлєбнікової були сильні опіки обличчя та тіла та отруєння чадним газом.

Фото marina_hlebnikova_official/Instagram

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