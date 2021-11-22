Оголена «Холостячка» Злата Огнєвіч у ванній поділилася своїми ритуалами вихідного дня

Співачка Злата Огнєвіч, яка шукає своє кохання у реаліті-шоу «Холостячка», оголилася у ванні. Артистка опублікувала в Інстаграм фото, на яких позує голою, її тіло прикриває лише піна. Співачка розповіла, що домашні спа-процедури — її улюблений спосіб відпочити та розслабитись після роботи. Вона запалює свічки, наповнює ванну, включає улюблену музику, наповнює кімнату улюбленими ароматами та насолоджується.

«Мій улюблений ритуал вихідного дня — влаштувати SPA вдома. Запалити свічки, набрати повну ванну води, увімкнути улюблену музику… І ще піна. Багато піни. До неї додати олію лаванди, троянди або бергамоту. Закрити очі і просто відлетіти далеко від насолоди!», — розповіла Злата.

Також вона поділилася рецептом улюбленого скрабу для тіла, який готує сама. Каже, що випробувала багато дорогих засобів, але домашній ефективніший. Злата використовує мелену каву, цукор тростини, олію для аромату, мед, гель з вербеною.

Нагадаємо, після знайомства із сім'ями чоловіків на шоу «Холостячка» Злата Огнєвіч відправила додому Андрія Хведкевича. У проекті залишилося три учасники.

Тим часом вже розпочалися зйомки нового сезону шоу «Холостяк», головним героєм якого став Алекс Топольський.

Ведучий проекту Григорій Решетник в інтерв'ю «ФАКТАМ» розповів про нового героя та розкрив подробиці залаштунків реаліті.

Фото Instagram.com/zlata.ognevich

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