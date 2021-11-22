Дженніфер Лопес у весільній сукні та три нагороди BTS: як пройшло вручення премій AMA

У неділю, 21 листопада, у Лос-Анджелесі відбулося вручення престижної музичної премії «Американські музичні нагороди» (American Music Awards або AMA), яка за значущістю поступається лише «Греммі». Церемонія зібрала безліч знаменитостей, хоча не всі з'явилися на червоній доріжці. Наприклад, Дженніфер Лопес вважала за краще потрапити до зали непомітно.

Натомість виступ 52-річної співачки та актриси викликав фурор і гаряче обговорення у соцмережах. Лопес вийшла на сцену у весільній сукні! Армія її шанувальників сприйняла це як прозорий натяк на швидку зміну сімейного статусу Дженніфер, яка нещодавно знову зійшлася з Беном Аффлеком. Після возз'єднання парочка не розлучається. Аффлек слідує за Лопес, а вона супроводжує його на всіх кінопрем'єрах та фестивалях.

Втім, на червоній доріжці і без Джей-Ло вистачало красунь, які привернули увагу своїм вбранням.

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А тепер назвемо нових лауреатів. Шанувальники корейської групи BTS тріумфують! Їхні кумири знову довели, що сьогодні на Заході музика, кіно та серіали, створені у Південній Кореї, мають приголомшливий успіх. Чудова сімка хлопців під назвою BTS перемогла у головній номінації — «Артист року», обійшовши серйозних конкурентів в особі Аріани Гранде, Тейлор Свіфт, Олівії Родріго, Дрейка та The Weeknd. Крім того, корейський септет відвіз ще дві премії. BTS чекав успіху в категоріях «Кращий дует або група» та «Найпопулярніша поппісня». Її визнано міжнародний хіт хлопців Butter («Масло»).

Чудова сімка хлопців під назвою BTS

Тейлор Свіфт, хоч і не з'явилася на церемонії і поступилася корейцям, також без нагород не залишилася. Її назвали найкращою попспівачкою, а її диск evermore («Назавжди») став найкращим поп-альбомом. Свіфт подякувала шанувальникам по відеозв'язку.

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Ще одним тріумфатором церемонії стала 26-річна співачка Megan Thee Stallion (справжнє ім'я Меган Джовон Рут Піт). Уродженка Техасу забрала додому три золоті статуетки. Вона перемогла в номінаціях «Найкраща виконавиця хіп-хопу», «Найкращий альбом у стилі хіп-хоп» (Good News — «Хороші новини»), «Найкраща трендова пісня» (Body — «Тіло»).

Олівія Родріго

18-річна Олівія Родріго названа найкращою дебютанткою року, що минає. Її перший студійний альбом Sour («Кислий») став платиновим у США. А пісня Drivers License («Водійські права») звучить в ефірі всіх радіостанцій з кінця січня. До виходу диска Олівія здобула популярність як актриса. Вона була зіркою каналу Disney+ завдяки ролям у серіалі «Пейдж та Френкі» та фільму «Класний мюзикл: Мюзикл». Авторитет дівчини серед американських підлітків та молоді настільки великий, що Родріго прийняли у Білому домі президент США Джо Байден та віцепрезидент Камала Харріс. Вони обговорювали проблеми неповнолітніх та важливість вакцинації проти коронавірусу для школярів та студентів.

Найкращим попспіваком американці назвали британця Еда Ширана. Він не зміг бути присутнім на церемонії.

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Найпопулярнішим рок-музикантом несподівано для багатьох став Machine Gun Kelly (справжнє ім'я Колсон Бейкер). 31-річного співака на червоній доріжці супроводжувала його 12-річна дочка Кейсі. Колсон був ще неповнолітнім, коли дівчинка з'явилася на світ, ставши плодом його любовних стосунків з Еммою Кеннон. Зараз музикант зустрічається з актрисою Меган Фокс, яка заради нього покинула чоловіка та забрала трьох синів.

Machine Gun Kelly з 12-річною дочкою

Фото Getty Images

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