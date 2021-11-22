«Краще відправте мене до пекла»: Оля Полякова шокувала несподіваною заявою

Зірковий детектив шоу «Маска» Оля Полякова, яка відпочила із сім'єю на Мальдівах, шокувала несподіваною заявою. Після виступу Порося, яке виконало хіт співачки «Эй, секундочку», вона не змогла стримати емоцій. Олю збентежили факти про героя.

«У небесній канцелярії кого тільки немає! Працюють і єноти, і страуси, і навіть макаки! Усім, як кажуть, по ангелу — залежно від грішника» , — розповів учасник у підказках.

Такі слова Порося не жартома зачепили Полякову, вона намагалася розібратися, чому персонажа називають святим.

«Він хоче сказати, що в раю ніхто не відпочиває, а всі трудяться! Тоді я не розумію, чому всі туди так хочуть потрапити? Краще відправте мене в пекло, якщо там відпочивають! — Заявила Оля Полякова в ефірі каналу «Україна».

У результаті Порося пройшло в наступні ефіри. А у п'ятому випуску розкрили образ загадкового Кажана. Під ним ховався актор Остап Ступка, його розгадали детективи.

«Це було просто неперевершено — загадково, містично та з гумором. Все так, як має бути на проекті „МАСКА“. Панове, детективи, як вам вдалося мене розгадати, причому одразу? Це фантастика!» — прокоментував Остап.

Оля Полякова дивує шанувальників не лише епатажними висловлюваннями, а й яскравими образами. В одному з випусків вона з'явилася з червоним волоссям та в зухвалому міні.

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