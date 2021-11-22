Віра Брежнєва у рожевому міні до річниці свого приходу у «ВІА Гру» повторила чуттєвий образ

Співачка Віра Брежнєва, якій вкотре довелося спростовувати чутки про розлучення з Костянтином Меладзе, випустила рімейк пісні «Не надо». Цю композицію свого часу виконував гурт «ВІА Гра», з якого і розпочалася кар'єра Брежнєвої.

Рівно 19 років тому 22 листопада Віра пройшла кастинг до групи. Співачка згадала про пам'ятний для неї день і подарувала шанувальникам нове звучання пісні «Не надо». Також співачка повторила свій образ 19-річної давнини. Вона точнісінько повторила вбрання, зачіску і макіяж. До речі, його зробив той самий візажист, що й 19 років тому.

«Саме цього дня, 22 листопада, 19 років тому я прийшла на кастинг до групи „ВІА Гра“, яка змінила моє життя. На зйомках спрацювала машина часу, і я ніби повернулася в минуле: з легкістю згадала, як тоді ми позували, які емоції переживали. Це було незабутньо», — поділилася Брежнєва.

Так Віра виглядала 2003 року.

А такою була співачка до того, як стала солісткою найпопулярнішого тріо.

Нагадаємо, Віра Брежнєва вийшла заміж за композитора Костянтина Меладзе. Співачка будує сольну кар'єру, а чоловік пише для неї пісні.

Навколо союзу Брежнєвої та Меладзе завжди було багато чуток. Нещодавно у ЗМІ з'явилися повідомлення про розлучення зіркової пари. Нібито вони давно живуть у гостьовому шлюбі. Але Віра Брежнєва спростувала це та розповіла, що їх пов'язує насправді.

Фото Instagram.com/ververa

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