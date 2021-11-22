Періс Гілтон проводить медовий місяць на Бора-Бора, плаваючи зі скатами

Американська телезірка, світська левиця, актриса, модель та бізнеследі Періс Гілтон, яка 11 листопада вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума, проводить свій медовий місяць на острові Бора-Бора у Французькій Полінезії у Тихому океані. 40-річна Періс та її чоловік-ровесник розважаються, плаваючи з величезними скатами, і займаються дайвінгом. Фото з відпочинку гламурна блондинка поділилася в Instagram.

За словами Гілтон, яка святкувала весілля протягом трьох днів, це їхня «перша зупинка» в рамках «післявесільного світового турне». Куди потім вирушать наречені, поки невідомо. Кадри, зняті під час медового місяця, увійдуть до нового телешоу Періс — як і відео, зняті на церемонії одруження.

Раніше «ФАКТИ» писали — У чоловіка Періс Хілтон знайшлася таємна позашлюбна дочка від колишньої подруги Мела Гібсона.

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