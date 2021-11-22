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Шоу-бізнес

Періс Гілтон проводить медовий місяць на Бора-Бора, плаваючи зі скатами

13:00 22 листопада 2021
Періс Гілтон із чоловіком

Американська телезірка, світська левиця, актриса, модель та бізнеследі Періс Гілтон, яка 11 листопада вийшла заміж за бізнесмена Картера Реума, проводить свій медовий місяць на острові Бора-Бора у Французькій Полінезії у Тихому океані. 40-річна Періс та її чоловік-ровесник розважаються, плаваючи з величезними скатами, і займаються дайвінгом. Фото з відпочинку гламурна блондинка поділилася в Instagram.

За словами Гілтон, яка святкувала весілля протягом трьох днів, це їхня «перша зупинка» в рамках «післявесільного світового турне». Куди потім вирушать наречені, поки невідомо. Кадри, зняті під час медового місяця, увійдуть до нового телешоу Періс — як і відео, зняті на церемонії одруження.

Раніше «ФАКТИ» писали — У чоловіка Періс Хілтон знайшлася таємна позашлюбна дочка від колишньої подруги Мела Гібсона.

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