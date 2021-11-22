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Шоу-бізнес

Зірка серіалу «Вороніни» помер від коронавірусу

14:02 22 листопада 2021
зубов

У Росії від коронавірусу помер 42-річний актор Михайло Зубов, відомий за серіалом «Вороніни». На сторінці актора у Instagram фанати висловлюють співчуття.

Серіал "Вороніни"

Актор помер ще 11 листопада, але близькі друзі тільки зараз повідомили про те, що сталося.

Серіал "Вороніни"

Зубов знімався у серіалах «Капкан для монстра» та «Формула життя». Також актора знали завдяки ролі у фільмі «Тренер». Останньою роботою Михайла стала роль картині «Старша сестра», її виходу на екрани Зубов не дочекався.

Михайло Зубов

Нагадаємо, влітку 2021 року помер ще один актор, який знімався у серіалі «Вороніни» — Артур Діланян.

Фото dialogsochi/Instagram, tv_batalova/Instagram, mazubov/ Instagram

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