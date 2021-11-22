Зірка серіалу «Вороніни» помер від коронавірусу
У Росії від коронавірусу помер 42-річний актор Михайло Зубов, відомий за серіалом «Вороніни». На сторінці актора у Instagram фанати висловлюють співчуття.
Актор помер ще 11 листопада, але близькі друзі тільки зараз повідомили про те, що сталося.
Зубов знімався у серіалах «Капкан для монстра» та «Формула життя». Також актора знали завдяки ролі у фільмі «Тренер». Останньою роботою Михайла стала роль картині «Старша сестра», її виходу на екрани Зубов не дочекався.
Нагадаємо, влітку 2021 року помер ще один актор, який знімався у серіалі «Вороніни» — Артур Діланян.
Фото dialogsochi/Instagram, tv_batalova/Instagram, mazubov/ Instagram1465
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