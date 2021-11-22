«Щось пішло не так»: чоловік Катерини Кухар поповнив сім'ю «третьою дитиною»
Чоловік балерини Національної опери України Катерини Кухар Олександр Стоянов на честь дня народження доньки подарував своїй дружині цуценя найпопулярнішої серед зірок породи мальтіпу. Про це Кухар повідомила в Instagram.
«Зазвичай, будь-який ранок починається з кави… але сьогодні щось пішло не так… На семиріччя доньки мій чоловік вирішив зробити „МЕНІ“ подарунок та поповнив нашу сім'ю третьою дитиною! Моя маленька доросла дівчинка, паруй в цьому житті вільно і легко і нехай кожна твоя мрія здійснюється (як сьогодні)))!» — написала вона.
Зауважимо, що цуценята такої породи є у Потапа та Насті Каменських, Лілії Ребрик, Дмитра Монатіка та інших.
У коментарях до свого посту балерина зізналася, що «вже відчула радість і перше прибирання теж» після появи у будинку хвостатого члена родини.
Як писали «ФАКТИ», під час нещодавньої вистави у Дніпрі Катерину Кухар та Олександра Стоянова терміново евакуювали через повідомлення про мінування театру. Також Олександр Стоянов розповів, як вони із дружиною сваряться.
Фото: Instagram Катерини Кухар363
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter