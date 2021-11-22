«До останнього робили все можливе»: Олег Винник переніс київські концерти через проблеми зі здоров'ям

Популярний співак Олег Винник, який переніс виступи у низці міст через карантин, змушений відмовитися і від київських концертів у Палаці «Україна». Цього разу причиною став стан здоров'я артиста. Про це він розповів в Інстаграм, звернувшись до шанувальників.

За словами Винника, вони робили все можливе, аби порадувати глядачів. Але його стан не дозволяє вийти на сцену.

«Ми до останнього робили все можливе, щоби наші зустрічі відбулися. Але, на жаль, на сьогоднішній день стан мого здоров'я не дозволяє вийти на сцену. Сподіваюся на ваше розуміння і щиро дякую за вашу безмежну любов», — написав Олег Винник.

Він також запевнив, що всі квитки залишаються дійсними. Концерти переносяться на весну 2022 року. Дати обіцяє повідомити пізніше.

«Стежте за анонсами і бережіть себе», — додав артист. Що сталося з ним, він уточнювати не став.

Відомо, що Вінник мав ларингіт. Через це йому довелося скасувати свій виступ 16 жовтня у Запоріжжі. Очевидно, артистові не вдалося повністю відновитись.

Раніше Олег Винник розповів, як створює свої хіти та чому не пише пісні «в стіл».

Також співак повідомив про важливі зміни у його житті.

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