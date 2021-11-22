«Русофобія та ненависть до красивих жінок»: Машу Распутіну «підірвало» інтерв'ю зірки радянського кіно

Російська акторка театру та кіно Тетяна Васильєва, яка внесена до бази «Миротворець» і відома своєю критикою на адресу російського опозиціонера Олексія Навального, несподівано образила Олену Проклову, Марію Максакову та Машу Распутіну. В одному зі своїх інтерв'ю акторка заявила, що ці зірки — тупуваті, пише Собеседник.

Вона запевняє, що ці жінки не можуть бути її подругами. Маша Распутіна шокована висловлюваннями 74-річної акторки. Такого зухвальства з вуст Васильєвої Маша почути не очікувала.

«Яке вона має право ображати відомих людей публічно? — обурюється Маша. — Що це таке взагалі? Вона що, зі мною на брудершафт пила? Вона знає мене як людину? Ми ніколи навіть не спілкувалися! Звідки в неї такі висновки щодо справжніх російських співачок та акторок? Мене обурило, що ці троє (Распутіна, Максакова, Проклова, — Авт.) — саме російські зірки і красуні».

За словами Распутіної, вони навіть не знайомі.

«Ми з нею не знайомі особисто: лише один раз бачилися. Це було на зйомках однієї із телевізійних програм. Здалеку привіталися та сіли на свої місця. Навіть словом не обмовились! Та й потім вона не може бути моєю подругою, оскільки у нас різні вікові категорії. Її спровокував журналіст, який підло поставив провокаційне запитання, а вона шалено відповіла. Він сказав, що родина Распутіної влаштувала на федеральному каналі скандал. Але я взагалі ніяких скандалів не влаштовувала! Це мені влаштував скандал канал, використавши мою дочку. У цьому інтерв'ю Васильєва каже, що в людях дуже мало доброти, а сама поводиться нахабно, пошло і нерозумно», — сказала вона.

Для артистки слова Васильєвої стали несподіванкою.

«Я до неї взагалі нормально ставилася, вважала класною акторкою. Завжди говорила: „Яка чудова Тетяна Васильєва“. І раптом таке почути… Мабуть, таке може висловити людина не від великого розуму. Просто у неї, напевно, русофобія та ненависть до гарних російських жінок», — вважає вона.

Зазначимо, що Маша Распутіна — відома радянська та російська поп-співачка, яка випустила 8 студійних альбомів і співпрацювала, зокрема, з композиторами Олександром Лук'яновим, Максимом Дунаєвським, Аркадієм Укупником та з поетом-піснярем Леонідом Дербенєвим.

Тетяна Васильєва — відома радянська та російська акторка, телеведуча, народна артистка РФ (1992). За свідоме порушення державного кордону України та гастрольні виступи в окупованому Криму в серпні 2015 року була занесена до «чистилища» бази «Миротоворець».

Як писали «ФАКТИ», нещодавно співачка Маша Распутіна розповіла, чому свого часу страшенно посварилася зі співаком Філіпом Кіркоровим, а також про те, як вони помирилися за десять років.

Фото: особистий архів Маші Распутіної

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