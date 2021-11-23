Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити 31 мільйон доларів продюсеру «Карткового будинку»

Голлівудського актора Кевіна Спейсі зобов'язали виплатити 31 мільйон доларів продюсеру телесеріалу «Картковий будинок» — компанії MRС. Як повідомляє Fox News, MRС у 2019 році подала на Спейсі до арбітражного суду, звинувативши його в порушенні політики щодо сексуальних домагань на робочому місці — яка була обумовлена у контракті, підписаному кінозіркою.

Знімання двох епізодів шостого сезону популярного серіалу Netflix довелося згорнути, а весь сценарій сезону переписати та скоротити після того, як актора звільнили через висунуті проти нього звинувачення. У 2017 році актор Ентоні Репп розповів, що, коли йому було 14 років, Кевін його домагався. Після цього молодий асистент знімальної групи серіалу «Картковий будинок» скаржився, що актор хапав його за інтимні місця. З аналогічною заявою виступив також актор, який прийшов на кастинг, сподіваючись здобути роль у «Картковому будинку». У 2017 та 2018 роках на зґвалтування та домагання з боку Спейсі поскаржилися загалом майже два десятки людей.

62-річний Спейсі, володар двох премій «Оскар», чию кар'єру тепер зруйновано, раніше намагався оскаржити позов, стверджуючи, що звинувачення у домаганнях не давали підстав для розірвання з ним контракту. Проте суд відхилив його скаргу.

Раніше «ФАКТИ» писали — Анджеліна Джолі звинуватила Харві Вайнштейна у домаганнях — він різко відповів їй із в'язниці.

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