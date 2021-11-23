26.67 / 26.93 29.93 / 30.31
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Зірка російських серіалів потрапив до лікарні після п'яної бійки

10:09 23 листопада 2021
Петро Томашевський

Російський актор Петро Томашевський потрапив до лікарні зі струсом мозку після п'яної бійки.

Як стверджує «РЕН ТВ», 39-річний актор був госпіталізований у підмосковному Раменському у нетверезому стані. Подробиці про інцидент не повідомляються.

Петро Томашевський закінчив ВТУ імені Щепкіна. Знімався у 45 проектах, зокрема, у «Братах Карамазових», «Скліфосівському», «Операції «Сатана», «Королеві бандитів», «Чорній мітці».

Раніше повідомлялося, що у лікарні помер актор Валерій Гаркалін, госпіталізований із коронавірусом. Він встиг написати заповіт, залишивши все своє майно дочці та онуку.

Також після тяжкої хвороби не стало актора Ігоря Савочкіна, відомого глядачам за фільмами «Нічна варта», «Левіафан» та «Адмірал».

Фото «Кіно-театр.ру».

391

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

ФОП

У податковій нагадали, хто з фізосіб-«єдинників» II-IV груп зможе не застосовувати РРО з 1 січня 2022 року

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

«Червона» зона карантину: правила проїзду у громадському транспорті змінять

танці з зірками

Рішення продюсерів та скандал із Артуром Логаєм: всі подробиці півфіналу «Танців з зірками»

пенсіонерка

Мінімалка, наднормативний та повний страховий стаж: як зміниться пенсія з 1 грудня

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.