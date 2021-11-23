Зірка російських серіалів потрапив до лікарні після п'яної бійки

Російський актор Петро Томашевський потрапив до лікарні зі струсом мозку після п'яної бійки.

Як стверджує «РЕН ТВ», 39-річний актор був госпіталізований у підмосковному Раменському у нетверезому стані. Подробиці про інцидент не повідомляються.

Петро Томашевський закінчив ВТУ імені Щепкіна. Знімався у 45 проектах, зокрема, у «Братах Карамазових», «Скліфосівському», «Операції «Сатана», «Королеві бандитів», «Чорній мітці».

Раніше повідомлялося, що у лікарні помер актор Валерій Гаркалін, госпіталізований із коронавірусом. Він встиг написати заповіт, залишивши все своє майно дочці та онуку.

Також після тяжкої хвороби не стало актора Ігоря Савочкіна, відомого глядачам за фільмами «Нічна варта», «Левіафан» та «Адмірал».

Фото «Кіно-театр.ру».

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