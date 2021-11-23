«Іноді ми перетворюємо життя один одного на пекло»: відверте інтерв'ю Меган Фокс та її бойфренда Machine Gun Kelly

Про цю пару сьогодні говорить весь Голлівуд. Популярна актриса Меган Фокс і музикант Колсон Бейкер, відомий під псевдонімом Machine Gun Kelly (MGK), який він взяв собі на честь легендарного гангстера Джорджа Келлі на прізвисько Кулемет, почали зустрічатися влітку минулого року. Заради Колсона Меган розлучилася з чоловіком, актором Браяном Остіном Гріном, хоч у них троє неповнолітніх синів. Багато хто вважав, що стосунки між зіркою «Трансформерів» з іміджем секс-бомби та музикантом, який виконує реп та панк-рок, не продовжаться довго. Однак вони разом уже майже півтора року і, схоже, закохані одне в одного по вуха. Нещодавно британський журнал GQ опублікував вибухове інтерв'ю з цією парочкою. З Меган та Колсоном спілкувалася у Лос-Анджелесі журналістка Моллі Ламберт. Ось як вона описує цю зустріч.

Меган і Колсон прямо перед інтерв'ю набили один одному однакові тату

«У Лос-Анджелесі душна ніч, а ми сидимо в студії, де Machine Gun Kelly (зватиму його для стислості MGK) і Меган Фокс набивають один одному тату! І я спостерігаю за цим вельми інтимним процесом. Закохані пташки вирішили зробити на своїх тілах однакові тату. Це слова The darkest fairytale («Найпохмуріша казка»).

«Ця фраза буде нагадувати нам про перші текстові повідомлення, якими ми обмінялися», — пояснює Меган. Фокс наполягла на тому, щоби їй першій набили тату. Річ у тому, що MGK вже робив це раніше. Крім того, їй хочеться якнайшвидше покінчити з болем, який їй належить випробувати. MGK зізнається, що робив це в стані сп'яніння і до пуття нічого не пам'ятає. Але налаштований він серйозно. Він занурює голку в чорнило, потім робить перший прокол і уважно дивиться на Меган, щоб переконатися, що з нею все гаразд. Вона голосно видихає і намагається розслабитись. Тоді він продовжує, час від часу зупиняючись, щоб витерти голку. «Господи, ми з тобою хворі!» — несподівано каже MGK. Він закінчив, Меган уважно розглядає його роботу. Він посміхається до неї. Фокс задоволена, але хоче побачити, як тату виглядатиме при денному світлі.

А потім вони несподівано залучають до процесу мене. Меган просить, щоб я присвітила їй своїм iPhone. Моє обличчя опиняється перед голим задом MGK. Фокс у цей час в одній фланелевій сорочці сідає на свого коханого і починає набивати тату у нього на стегні. «Спочатку ми хотіли зробити ці татуювання на внутрішній стороні наших рук», — пояснює Меган. Проте тіло MGK майже повністю вкрите тату. На животі у нього красується знак анархістів, а на спині величезні літери MGK. Щоб нове татуювання не загубилося, жартує Фокс, їй довелося рухатися далі на південь.

Тіло MGK майже повністю вкрите тату (фото gq-magazine.co.uk)

За балаканиною вона вводить голку у свого коханого. Він благає її не бути обережною і колоти глибше. «Я боюся все зіпсувати!» — нервово вигукує Меган. «Глибше!» — кричить MGK. «Тобі буде боляче!» — відповідає Фокс. «Потім зцілиш мене, ти знаєш, як!» — репетує він. Зрештою, все закінчилося. «Це, матір твою, найкраще тату, яке я коли-небудь бачив!» — вигукує MGK, розглядаючи себе у дзеркало. «Ти точно хворий», — сміється Меган, і вони цілуються, нітрохи не соромлячись мене.

Я розумію, що стала свідком ритуалу, який для цієї пари має велике значення. Виглядають вони разом просто чудово. Їх точно створили одне для одного. Колсон Бейкер — гарний високий панк, блондин, весь у тату. Меган Фокс виглядає як красуня з пін-ап листівок, що набула тіла і крові. Вона ідеально підходить на роль подружки рок-музиканта… Вони повернули в наш час колишній гламур, який був властивий у минулому схожим парам — Томмі Лі та Памелі Андерсон, Курту Кобейну та Кортні Кокс, Міку Джаггеру та Маріанні Фейтфул. Однак вони відрізняються від своїх попередників тим, що обидва прагнуть зберегти ці стосунки і не розтратити їх марно. Вони готові ризикнути всім, що в них було, в ім'я цього кохання.

Зі студії ми вирушаємо до міста в пошуках місця, де можна перекусити. Я спостерігаю за ними і все більше переконуюсь у тому, що бачу перед собою закоханих. Часом вони поводяться як діти, хоча обидва є секс-символами. Він виявляє до неї повагу, на яку вона давно заслуговує. І це має дуже романтичний вигляд. Вони смішать одне одного. Вони одночасно пристрасні та ніжні. Для них довкола нікого не існує.

«Перші слова, які я сказав тобі, були нецензурною образою»

Ми вибираємо Soho Warehouse для вечері. На столі швидко з'являються страви — баранина, равіолі, піца. MGK переодягся. Тепер на ньому футболка з фотографією Міккі та Меллорі, героїв культового фільму Олівера Стоуна «Природжені вбивці», яких зіграли Вуді Харрельсон та Джульєтт Льюїс. І ми починаємо нашу розмову.

— Ви любите кіно?

MGK: — Кіно є тим, що нас звело разом. «Зниклі хлопці» 1987 року. Це перший фільм, який ми переглянули разом. Потім були «Справжнє кохання» та «На гребені хвилі».

Меган Фокс: Уявляєш, він до цього жодного разу не дивився «На гребені хвилі»! А я обожнюю цей фільм із Кіану Рівзом та Патріком Свейзі. А ось «Справжнє кохання» запропонував для перегляду він.

MGK: — Люблю похмурі казки.

— Кажуть, ви познайомилися на зйомках фільму «Північ у високій траві» 2020 року. Це правда?

Меган Фокс: Не зовсім. Насправді нас представили один одному вперше за кілька років до цього на вечірці GQ у Лос-Анджелесі. Але це була дуже дивна, скоріше, навіть безглузда зустріч. Ми навіть не бачили обличчя одне одного. Ти пам'ятаєш, як я виглядала тоді?

MGK: — Звучить дивно, але я не пам'ятаю. Я не запам'ятав твого обличчя.

Меган Фокс: — А я не запам'ятала твого обличчя! У мене в голові залишився якийсь розмитий образ — високий блондин, схожий на привида. Я подивилася на нього і сказала: «Ти пахнеш, як трава». Він глянув на мене зверху вниз і промовив: «Я і є трава». А потім, присягаюсь Богом, випарувався немов ніндзя, що кинув димову шашку. У мене є з цього приводу теорія. Хтось нагорі вирішив, що того вечора ми не повинні були впізнати одне одного ближче. Тільки в наших душах залишилося якесь сум'яття. І воно підштовхувало нас до того, щоб шукати зустрічі один з одним.

MGK: — А наша друга зустріч була ще безглуздішою, ніж перша. Вона сталася якраз на знімальному майданчику. І перші слова, які я сказав тобі, були нецензурною образою. Того вимагав сценарій.

Меган Фокс: — Для мене з першої секунди стало зрозуміло, що буде далі. Але ми не поспішали. До речі, наступний діалог теж вийшов дивним. Коли зйомки епізоду закінчилися, я запитала тебе: «Як відчуття?» А ти відповів: «Відчуваю себе втраченим». І я сказала: «Давай тоді знайдемо тебе!»

MGK: — Увечері я надіслав тобі пару повідомлень. «Я і є трава», — це було перше. Просто не знав, як мені вибачитись за лайки, які довелося говорити тобі в обличчя за сценарієм. А ти відповіла: «Так починається кожна казка…» І я написав: «Принаймні кожна добра казка». Після цього ми вирішили, що можемо трохи побалакати телефоном. Блін! Я ніколи до цього не тріпався з дівчиною телефоном три години поспіль! А ти ще з мене сміялася тоді. А мені здавалося, що минуло всього п'ять хвилин, не більше. А наш перший поцілунок? Його і поцілунком важко назвати. Ми навіть губами не доторкнулися. Але я відчував твій подих на моїх губах. А потім ти пішла…

Меган Фокс: — Я була налякана. Боялася, що розіб'ю собі серце. Я розуміла, що закохаюсь у тебе по вуха. А в той період я не шукала кохання. Була відкрита для нього, але не очікувала, що мені так одразу пощастить зустріти споріднену душу. До того ж я розуміла, скільки серйозних перешкод розділяє нас. І не була впевнена, що в мене вистачить сил їх подолати.

Меган Фокс: "Не очікувала, що мені так одразу пощастить зустріти споріднену душу" (фото gq-magazine.co.uk)

«Я стільки сьорбнув лайна, що мені хотілося чогось хорошого»

— Ви пам'ятаєте ваше перше побачення?

Меган Фокс: — О, це було чудово. MGK приїхав за мною в Cadillac з відкидним верхом 1974 року випуску. У машині звучали пісні Елли Фітцджеральд. Він відвіз мене на край каньйону, а там його друг уже приготував все для пікніка. Навколо скатертини розкинулося море з живих троянд. А потім ми поїхали на Сансет-бульвар у Roxy Theatre, але він виявився закритим.

MGK: — І тоді ми піднялися на дах, сиділи там, слухали панк-рок та пили текілу Casamigos (марка текіли, яку заснував Джордж Клуні з друзями. — Ред.).

— Ти закохався у когось до цього?

MGK: — Ні, ні, ніколи. Зараз я розумію, що це мені здавалося. Але це не було коханням. Я стільки сьорбнув лайна, що мені хотілося чогось хорошого. Але я знову і знову помилявся. Мені вже стало здаватися, що я побачив у житті все. А доля підкидала мені нове та нове лайно…

Меган Фокс: — Щодо мене, то мені здавалося, що я залізла в коробку, або хтось мене туди засунув, яка була мала. Вона не підходила мені за розміром. Мені було в ній затісно, незручно. В мені завжди жило щось ексцентричне, але мої батьки, знайомі, колишній чоловік вважали, що я виглядатиму щонайменше дивно, якщо почну виявляти цей бік своєї особистості. Я виросла у невеликому містечку Теннессі. Коли приїхала до Лос-Анджелеса, мені давали в основному невеликі ролі злих красунь. А потім я знялася в «Трансформерах» і перетворилася на секс-символ, що викликав гостру публічну дискусію про сексуалізацію актрис у Голлівуді. З мене зробили символ, який не мав нічого спільного зі мною.

"У Голлівуді з мене зробили секс-символ, який не мав нічого спільного зі мною", – каже Меган Фокс (фото gq-magazine.co.uk)

Я люблю поміркувати, мені подобається філософія. А ще я трохи сором'язлива. Щоб зламати стереотип, мені довелося відмовитися від зйомок у блокбастерах і зосередитися на драмах, комедіях, навіть жахах. Пам'ятаєш «Тіло Дженніфер»? Чорна комедія, що вийшла у 2009 році. Мій приклад свідчить про те, що Голлівуд, як і раніше, не знає, що йому робити з гарними розумними актрисами, які не хочуть підкорятися негласним законам і намагаються робити кар'єру на своїх умовах. В результаті я пішла у незалежне кіно.

«Зустріла людину, яка ідеально доповнює мене. Я знайшла кохання…»

— Що ми побачимо з тобою найближчим часом?

Меган Фокс: — «Велика золота цегла». Я зіграла там разом з Оскаром Айзеком. І ще жахіття «Ікла ночі». Мені здається, я нарешті заспокоїлася. Знайшла свою коробку (сміється). І все завдяки MGK. Але щоб ми були разом, мені довелося багато спалити з мого минулого. І я не шкодую. Я зустріла споріднену душу. Я дивлюся на MGK і бачу свій відбиток. Пізнаю в ньому багато того, що приховано в мені. І навпаки. Мені завжди здавалося, що в мені немає якоїсь важливої частини. І я підсвідомо шукала її. Тепер я знаю, що саме шукала. Я зустріла людину, яка ідеально доповнює мене. Я знайшла кохання…

У ресторані гримить музика. Крутять пісні початку «нульових». Вже кілька разів лунали старі хіти Дженніфер Лопес. MGK явно нервує. Він двічі просив офіціанта, щоб музику приглушили, але цього ніхто не зробив, а його злить те, що його кохана жінка виливає душу під пісні Кельвіна Харріса. Терпець урвався, і MGK пропонує нам знайти затишніше місце, якийсь бар. Я погоджуюсь.

MGK: — Дякувати Богу, ми пішли звідти. Мені все це нагадує зараз ще один мій улюблений фільм — «Майже знаменитий» Камерона Кроу. Пам'ятаєш, там соліст рок-гурту тягає за собою журналіста з бару до бару, не даючи можливості взяти справжнє інтерв'ю. А потім все ж таки виливає душу. Ну ось, здається, тут буде спокійно.

Ми сідаємо за столик у барі з індустріальним інтер'єром. У залі трохи столиків та стільців, і вони розставлені хаотично. MGK з полегшенням закурює та всім своїм виглядом показує, що йому тут комфортно.

MGK: Меган подарувала мені натхнення. Я почав писати зовсім іншу музику. Таке відчуття, що вона поєднала якісь проводки у моїй голові, і все запрацювало найкращим чином. Чесно, з мене поганий промовець. Я не вмію висловлювати свої думки у звичайній бесіді. У мене це виходить набагато краще за допомогою музики. Я навіть не зміг зізнатися Меган у коханні! Натомість склав пісню, записав трек у студії та надіслав їй. У цій пісні усі мої почуття. Дуже простий мотив, чиста гітара без інших інструментів. Зізнайся, ти закохалась у мене, коли почула цю пісню?

Меган Фокс: — Я закохалася, коли ти розсмішив мене до сліз, будуючи фортецю у моїй вітальні. Мої хлопчики були у захваті!

MGK: — Я народився у Х'юстоні в сім'ї місіонерів. Ми їздили по всій країні. У результаті осіли у Денвері. Батьки постійно лаялися. То був кошмар. Щоб не чути їх, я почав слухати реп. Мене захопили пісні DMX та Емінема. Я втік з дому і опинився у Нью-Йорку. Там взяв участь у серії реп-батлів, і студія Дідді Bad Boy Records підписала зі мною контракт у 2011 році. Через три роки спробував зніматися у кіно. Зіграв Томмі Лі у фільмі «Бруд».

— Ти випустив чотири реп-альбоми і раптом перемикнувся на панк-рок. І одразу твій перший диск у цьому стилі — Tickets To My Downfall — посів перше місце у національному хіт-параді США. Ти перетворився з репера на рок-зірку.

MGK: — І це завдяки Меган! У мене перед очима були лише приклади розбитих сімей. Почалося з батьків. Потім багато моїх знайомих. Я не вірив у кохання. Вважав, що воно, якщо й існує, то не працює. І так думають багато хто довкола. Слухай, ми виросли на попкультурі, де навіть справжні фільми про кохання давно вже не знімають. Моя душа була у глибоких ранах. Мені здавалося, що я спустив 30 років мого життя у каналізацію. Я був готовий померти. Так, це так. Мене утримували від цього кроку лише музика та моя дочка (на нещодавну церемонії вручення нагород АМА 31-річний музикант прийшов зі своєю 12-річною дочкою Кейсі. — Ред.). Моя дівчинка — це найкраще, що я зробив у цьому житті. Сподіваюся, вона перевершить свого тата. Але тепер маю ще Меган.

— Ти серйозно думав про самогубство?

MGK: — Багато моїх друзів наклали на себе руки. Тому для мене ці думки були нормою. Тепер кохання стало головною причиною продовжувати жити. Чорт, Меган, заткни мені рота! Мене понесло! Поцілуй мене! Слухай, для мене сьогодні вже забагато запитань. Задавай їх Меган, прошу тебе.

— Меган, ти сказала, що насилу змогла зламати стереотипи. Що ти робила для цього?

Меган Фокс: — Це було важко. Я спробувала різні способи. Був період, коли я повністю замкнулася від ЗМІ та шанувальників. Я не виходила з дому. Взагалі. Захопилася медитацією. Тоді я зрозуміла одну річ. Найлегше вважати себе жертвою. Жертвою обставин, чиїхось підступів, чиїхось дурниц чи жорстокості. Це природно. Це закладено в нас на рівні інстинкту. Але це не допомагає нам змінити ситуацію. Життя від цього стає сумним, похмурим. Людина витрачає свою енергію на те, що втішає себе. У неї ж є готова відповідь на будь-які неприємності та проблеми — я жертва! Зрозумівши це, я вирішила взяти під контроль те, що могла. Змінила ставлення до того, що відбувається зі мною. Я сказала собі, що більше не хочу страждати. Ставила собі спочатку невеликі цілі і досягала їх. Потім ускладнювала завдання. Я повірила у свої сили. І відчула себе вільною. Мені більше не страшно щось змінювати в моєму житті. А ще, і це важливо, я пробачила тим, хто змушував мене страждати. Мені не потрібні вибачення, і я не шукаю можливості відплатити їм.

«Особисто для мене краса перетворилася на хворобу»

— Господи, мені здавалося, що така гарна жінка, як ти, має бути оточена увагою та любов'ю чоловіків!

Меган Фокс: — Краса оманлива. Ми дивимося на красиву людину і думаємо, яка вона щаслива! Для неї все в житті має бути легко та просто. Але це не так. Особисто для мене краса перетворилася на хворобу.

— В сенсі?

Меган Фокс: — Я страждаю на дисморфофобію (психічний розлад, коли людина надмірно стурбована незначним дефектом або особливістю свого тіла. — Ред.). Крім того, глибоко всередині ще живе безліч сумнівів, невпевненості в собі. У MGK свої демони. Він страждає на посттравматичний стрес. Це наслідок важкого дитинства та вживання наркотиків. Додай сюди його невгамовний темперамент художника.

MGK: — Сьогодні я вчуся жити так, щоб не вмирати щодня. Мені хочеться впевнено дивитися на життя, як це робить Меган. Я її за це безмежно поважаю. Вона навчила мене однієї важливої речі — неможливо забути старі травми. Потрібно навчитися жити з ними. Ніхто не знає, який я всередині. Ніхто не може зрозуміти, наскільки глибока кроляча нора, в якій ховається моє дитинство.

"Наші стосунки не ідеальні", - зізнаються Меган Фокс та MGK (фото gq-magazine.co.uk)

— Ви виглядаєте ідеальною парою. Ви закохані та неймовірно підходите один одному!

Меган Фокс: — Так, певна ейфорія присутня. Але це зовсім не означає, що наші стосунки ідеальні. Що це суцільні веселощі та радість. У наших душах ховається дуже багато тіней. І часто вони вилазять назовні, ставлячи кожного з нас у глухий кут.

MGK: — Перше кохання має нести з собою світло. Але іноді ми перетворюємо життя одне одного на пекло. Це екстаз та агонія одночасно. Не хочу, щоби люди думали, що у нас все ідеально. Кожна казка має свій темний бік. Добре, що ти не була з нами минулої суботи! Інакше… бережи тебе Бог!

Меган Фокс: — Так, в нас прокинулися демони того дня (сміється). Якщо знову порівнювати з кіно, то наше кохання схоже на кохання Гомеса і Мортіші Адамсів!"

Переклад Ігоря КОЗЛОВА, «ФАКТИ» (оригінал Molly Lambert / GQ)

Фото gq-magazine.co.uk

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