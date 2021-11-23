Нехай побачить коханий кум? Оля Цибульська опублікувала гарячі «оголені» кадри після концерту (відео)

Співачка та телеведуча Ольга Цибульська виявилася однією з тих, кому розлучення DZIDZIO явно пішло на користь: дівчину дуже часто почали згадувати в Мережі, а її впізнаваність набагато зросла.

Тим більше, що й сама Оля не втомлюється скористатися перевагами становища: вона дуже охоче бере участь у концертах і активно розміщує свої ролики та фото в Instagram.

Так, Цибульська вирішила після концерту «Вечір прем'єр» порадувати фоловерів кадрами з заходу, де вона виконувала дуже енергійно пісню про те, що «готова тікати дуже далеко» і «пити Просекко».

А потім задоволена та втомлена вона забралася оголеною в ліжко – для того, щоб показати шанувальникам, що їй нема чого приховувати від них, і вона готова поділитися з ними найпотаємнішим. Співачка зізналася, що концерти приносять їй сильні почуття.

«Адреналін такий, що тремтять руки» , — поділилася своїми враженнями Цибульська.

При цьому деякі шанувальники на фанських сайтах почали висловлювати припущення, а чи не намагається виконавиця зайвий раз нагадати про себе своєму куму — адже красуня після концерту залишилася одна, та ще й з такою шаленою енергетикою.

Втім, відповіді від DZIDZIO Оля, схоже, так і не отримає — адже Михайло Хома неодноразово наголошував, що у нього з кумою виключно «ділові» стосунки без натяку на інтим.

Фото Олі Цибульської із соціальних мереж.

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