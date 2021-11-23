Був дуже наполегливим: Ірина Федишин зізналася, чому погодилася вийти заміж у 19 років

Популярна співачка Ірина Федишин, яка цього року відзначила 15-річчя шлюбу з Віталієм Човником, вперше розповіла про знайомство з ним і про те, чому погодилася вийти заміж у 19 років.

За словами співачки, Віталій побачив її, вісімнадцятирічну, на одному із заходів, де він був ведучим, і не приховував своєї симпатії. Тоді Ірина і думати не могла про серйозні стосунки, а тим більше про заміжжя.

«Він тоді дуже часто дивився в мій бік, кидав мені погляди», — поділилася Ірина в програмі ЖВЛ.

Тоді вони обмінялися телефонами та розійшлися у своїх справах. Але Віталій не думав упускати красуню. Часто дзвонив їй, приїжджав.

«Іро, привіт! Як твої справи? А я те, а я це». І воно якось так почало затягувати, ті наші розмови були такі довгі", — розповіла Федишин.

Романтичний період тривав кілька місяців, а потім Віталій прийняв серйозне рішення, застав зненацька Ірину та її батьків.

«Каже: «Давай одружимося! Що я їздитиму!». Кажу: «Віталик, та ти що!.. Яке весілля. Я вийду заміж у 25 років», — поділилася артистка. За словами Ірини, вона й схаменутися не встигла, як Віталій підніс їй обручку і зробив пропозицію, амбітно заявивши, що стане її продюсером.

Ірина каже, що жодного разу про це не пошкодувала. Подружжя виховує двох синів.

У п'ятнадцяту річницю весілля вона знову одягла сукню нареченої і присвятила коханому зворушливу пісню.

Нещодавно Ірина повідомила про горе у їхній родині, пішов із життя її дідусь.

Фото Instagram.com/irynafedyshyn

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